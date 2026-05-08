«Родина» вышла в РПЛ в канун Дня Победы

«Родина» в предпоследнем туре Первой лиги победила в Москве «Челябинск» со счетом 2:0.
Москвичи впервые вышли в РПЛ. Они точно не упадут по итогам сезона ниже второго места турнирной таблицы.
- «Родину» тренирует испанец Хуан Диас, который работал в системе «Севильи». По ней Диас знаком с защитником-чемпионом Серхио Рамосом. Тренер не исключил, что пригласит футболиста в московский клуб.
- Также в списках «Родины» есть нападающий Артем Дзюба. Он станет свободным агентом летом, поскольку контракт с «Акроном» истечет.
- Ранее путевку в РПЛ оформил воронежский «Факел», вернувший в высший дивизион за один сезон.
