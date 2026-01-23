Российский новичок «Спартака», крупнейший штраф в истории «Зенита», Захаряна гонят из «Сосьедада» и другие новости

Расформированный клуб РПЛ возродят, объединив с командой Второй лиги

«Спартак» перехватил российского игрока у ЦСКА

«Зенит» вернулся к кандидатуре Даку

Определены сроки возвращения Сафонова к тренировкам

Вендел вернулся в «Зенит» и получил крупнейший штраф в истории клуба – есть реакция Семака

Валерий Газзаев вернется в «Динамо»

«Севилья» ответила ЦСКА на предложение по Саласу и озвучила цену на игрока

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Каземиро

Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

В сборной Бразилии приняли важное решение по Анчелотти

Динамовец Макаров нашел команду за пределами России

Тренер «Сосьедада» решил избавиться от Захаряна

«Зенит» интересуется 20-миллионным форвардом, которого не купил «Спартак»