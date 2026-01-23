Введите ваш ник на сайте
  • Российский новичок «Спартака», крупнейший штраф в истории «Зенита», Захаряна гонят из «Сосьедада» и другие новости

Сегодня, 01:23

Расформированный клуб РПЛ возродят, объединив с командой Второй лиги

«Спартак» перехватил российского игрока у ЦСКА

«Зенит» вернулся к кандидатуре Даку

Определены сроки возвращения Сафонова к тренировкам

Вендел вернулся в «Зенит» и получил крупнейший штраф в истории клуба – есть реакция Семака

Валерий Газзаев вернется в «Динамо»

«Севилья» ответила ЦСКА на предложение по Саласу и озвучила цену на игрока

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Каземиро

Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

В сборной Бразилии приняли важное решение по Анчелотти

Динамовец Макаров нашел команду за пределами России

Тренер «Сосьедада» решил избавиться от Захаряна

«Зенит» интересуется 20-миллионным форвардом, которого не купил «Спартак»

Раскрыта зарплата Нани в Казахстане
20:37
«Динамо» приняло предложение по Макарову
20:25
Карседо прокомментировал ничью в дебютном матче во главе «Спартака»
20:10
«Зенит» объявил о продаже Кассьерры
20:02
9
Михайличенко прокомментировал избиение сантехника в Киеве
19:55
10
Товарищеский матч. «Динамо» победило команду Слуцкого в серии пенальти
19:38
5
«Спартак» сыграл вничью в дебютном матче Карседо
19:30
2
Лучший футболист СССР 1988 года избил сантехника в Киеве
19:19
17
Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
19:10
1
«Ахмат» ведет переговоры о трансфере игрока сборной России
18:46
1
Пономарев припугнул Вендела службой в армии
19:49
Товарищеский матч. «Динамо» победило команду Слуцкого в серии пенальти
19:38
5
«Спартак» сыграл вничью в дебютном матче Карседо
19:30
2
Лучший футболист СССР 1988 года избил сантехника в Киеве
19:19
17
Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
19:10
1
Быстров – о легионере «Зенита»: «В мое время в клубе такие не задерживались»
19:00
«Арсенал» отправил 18-летнего таланта в «Марсель»
18:53
«Ахмат» ведет переговоры о трансфере игрока сборной России
18:46
1
Халк озвучил «Актобе» требования по зарплате
18:39
2
Канчельскис назвал самого успешного российского футболиста в Европе
18:27
1
Махачкалинское «Динамо» подтвердило интерес к игроку «Спартака»
18:18
2
Мостовой высказался о том, что Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
18:06
6
Реакция «Ростова» на вердикт суда по взысканию 185 миллионов рублей
17:54
1
Тихонов объяснил, почему не осуждает Баринова и Соболева
17:42
3
Кавазашвили дал совет «Зениту»: «В таких ситуациях нужно принимать жесткие меры»
17:31
3
Экс-директор «Сочи»: «Молились, чтобы Кассьерра выбрал «Зенит»
17:17
1
Орлов – о юбилейном чемпионате «Зенита»: «Нам надо обязательно победить!»
17:05
5
В «Динамо» раскрыли, кто убедил Бабаева не переходить в «Спартак»
16:56
9
ФотоКарпин завершил командировку в Испании встречей с игроком сборной России
16:46
7
«Урал» готов подписать Смолова, но при одном условии
16:29
1
Тихонов высказался о том, что его не зовут в «Спартак»
16:16
6
Селюк не ждет Черышева в РПЛ: «Он в принципе больной»
16:08
1
Семин ответил, как бы наказал Вендела, прогулявшего неделю сборов «Зенита»
15:57
6
Морено тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
15:45
3
Хайкин впервые прокомментировал сенсационную победу над «Манчестер Сити»
15:30
