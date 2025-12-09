Введите ваш ник на сайте
Подробности предложений «Зенита» по покупке Джона и Жезуса

Сегодня, 10:30
10

«Зенит» готов приобрести двух бразильских игроов за 22 миллиона евро плюс 4 миллиона в виде бонусов.

Петербуржцы сделали предложение «Ред Булл Брагантино» по покупке 23-летего атакующего полузащитника Джона Джона 1 декабря.

«Зенит» готов заплатить 15 миллионов евро, разбив оплату на четыре части: 5 миллионов через 2 месяца после получения трансферного сертификата, 5 миллионов до 10 января 2027 года, 3 миллиона до 10 января 2028-го и еще 2 миллиона до 10 января 2029-го.

Плюс бонусы по 500 тысяч за каждое чемпионство в РПЛ и 250 тысяч за завоевание FONBET Кубка России (если игрок выйдет в старте в 2/3 матчей), но в сумме не более 3-х миллионов.

Предложение для «Крузейро» по трансферу 21-летнего центрального защитника Жонатана Жезуса было отправлено «Зенитом» 3 декабря.

Оно разбито на две части и предусматривает выплату 7 миллионов евро: 3,5 миллиона до 31 марта 2026 года и 3,5 млн до 31 марта 2027-го. Бонусная система такая же, как и в случае с Джоном Джоном, но в сумме не более 1 миллиона выплат.

  • 21-летний Жонатан Жезус в текущем сезоне сыграл за «Крузейро» в 29 встречах, отметился 1 голом и 1 ассистом.
  • 23-летний Джон Джон в этом году провел за «Брагантино» 51 матч, забил 13 голов, отдал 11 передач.

Андрей Мостовой отреагировал на получение премии «Джентльмен года» 9
Булыкин назвал провал года в РПЛ – это игрок «Зенита» 1
Ткаченко – про «Зенит»: «Клуб объявил об экономии, у «Газпрома» стало меньше денег» 11
Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Крузейро Брагантино Зенит Джон Джон Jonathan Jesus
Semenycch
1765266288
Хорошие игроки.
рылы
1765266387
фэйк, очевидно же. зенит всегда платит все бабки сразу, за что и заработал себе репутацию в бразилии, опередив бенфики всякие. с ним удобно иметь дело, не то, что с позорным спартагом. хоть один пример есть, чтобы зенит вдруг разбивал платежи на части? тем более - такие незначительные для клуба. карп ваш позорный в очередной раз здит, как не в себя.
Дубина
1765267053
Замен цыганей??? ЗПРФ....
FFR
1765267278
Зенит очень хочет стать чемпионом, во что бы это не стоило.
Айболид
1765267745
ванька карпов по анфетаминам вдарил кажись .
pasha-ansh@mail.ru
1765273421
ну когда же "всероссийское достояние"газпром будет тратить денги на своих акционеров а не не этот грёбаный сенит, вот жополизы, дяде ВВП по..футбол, но подлизать надо, он же питерский. и вообще то газ не добывают в питере, если только болотный,и почему газмяс не в Сургуте или в Тюмени
