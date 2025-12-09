Подробности предложений «Зенита» по покупке Джона и Жезуса

«Зенит» готов приобрести двух бразильских игроов за 22 миллиона евро плюс 4 миллиона в виде бонусов.

Петербуржцы сделали предложение «Ред Булл Брагантино» по покупке 23-летего атакующего полузащитника Джона Джона 1 декабря.

«Зенит» готов заплатить 15 миллионов евро, разбив оплату на четыре части: 5 миллионов через 2 месяца после получения трансферного сертификата, 5 миллионов до 10 января 2027 года, 3 миллиона до 10 января 2028-го и еще 2 миллиона до 10 января 2029-го.

Плюс бонусы по 500 тысяч за каждое чемпионство в РПЛ и 250 тысяч за завоевание FONBET Кубка России (если игрок выйдет в старте в 2/3 матчей), но в сумме не более 3-х миллионов.

Предложение для «Крузейро» по трансферу 21-летнего центрального защитника Жонатана Жезуса было отправлено «Зенитом» 3 декабря.

Оно разбито на две части и предусматривает выплату 7 миллионов евро: 3,5 миллиона до 31 марта 2026 года и 3,5 млн до 31 марта 2027-го. Бонусная система такая же, как и в случае с Джоном Джоном, но в сумме не более 1 миллиона выплат.