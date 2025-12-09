Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Орлов назвал единственную мировую звезду в истории российского футбола

Орлов назвал единственную мировую звезду в истории российского футбола

Сегодня, 08:55
34

Комментатор Геннадий Орлов считает Андрея Аршавина единственной мировой звездой среди российских футболистов.

– Аршавин говорил, что он мировая звезда среди наших футболистов.

– Да, он известен, во многом благодаря тем мячам за «Арсенал». Я даже к Аршавину по его приглашению приезжал в Лондон и видел, с каким обожанием и почтением к нему там относятся и футболисты, и болельщики.

Аршавин засветился лучше всех среди иностранцев. Александр Мостовой, при всем уважении, играл за команду «Сельта», а лучший результат у них был – четвертое место в чемпионате Испании.

– Аршавин – единственная мировая звезда среди наших?

– Так получилось, что медийно – да.

  • Игровая карьера Аршавина на взрослом уровне продолжалась с 1999 по 2018 годы.
  • Он играл за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань», «Кайрат» и сборную России.
  • В составе английского клуба Аршавин провел 144 матча, забил 31 гол, сделал 45 ассистов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей Орлов Геннадий
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lejnin
1765261607
А что выиграл Аршавин, что он засветился лучше того же Мостового? Просто Аршавин играл относительно недавно и в более медийном клубе, потому его и вспомнил Орлов... По факту - лучше всех засветился Аленичев, один из немногих российских футболистов, кто брал КУЕФА и ЛЧ, более того гол+пас в финале ЛЧ, куда там до такого Аршавину (не умоляю его достижений и возможностей)
Ответить
Artemka444
1765261616
Аленичев Канчельскис
Ответить
Павелий
1765262331
Гена, ну хватит лизать газпромовцам, иди таблетки пей. Аленичев - победитель ЛЧ 2004 и Кубка УЕФА 2003 Карпин - лучший универсальный игрок чемпионата Испании 1998/99 Канчельскис - победитель Суперкубка УЕФА, обладатель Приза сэра Мэтта Басби лучшему игроку года 1995 Можно продолжать и продолжать.
Ответить
АртурZaСМ
1765263540
Извиняюсь, а лучшее место Арсенала какое?
Ответить
vvv123
1765264060
Эт точно! Покер в ворота Ливера многое стоит. Рекордсмен!
Ответить
Айболид
1765266882
Опять рёв до небес из свинарника , солирует "Пахмелий" .
Ответить
Good_win_ФКСМ
1765267931
кукушка (недоорел) хвалит петуха (писклявая шавка) за то, что хвалит то кукушку... Еще бессмертный Крылов описал таких клоунов в своей басне)))
Ответить
Good_win_ФКСМ
1765268343
Если уж и рассматривать кого-то одного, - Аленичев: обладатель ЛЧ и Суперкубка, неоднократный чемпион. Притом, что поиграл и в Португалии, и в Италии... и не как временщик на пару матчей, а как основной игрок, внесший реальный вклад в успехи команд (особенно Порту)
Ответить
СильныйМозг
1765274202
Зато самый известный барыга, это Промес. Мясная гордость.
Ответить
шахта Заполярная
1765278811
По титулам Аршавин, Аленичеву в подметки не годится. У Аршавина - 6 (шесть) титулов за карьеру, у Аленичева - 17 (семнадцать) титулов за карьеру. Болотные скиньтесь Орлову на таблетки
Ответить
