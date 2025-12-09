Орлов назвал единственную мировую звезду в истории российского футбола

Комментатор Геннадий Орлов считает Андрея Аршавина единственной мировой звездой среди российских футболистов.

– Аршавин говорил, что он мировая звезда среди наших футболистов.

– Да, он известен, во многом благодаря тем мячам за «Арсенал». Я даже к Аршавину по его приглашению приезжал в Лондон и видел, с каким обожанием и почтением к нему там относятся и футболисты, и болельщики.

Аршавин засветился лучше всех среди иностранцев. Александр Мостовой, при всем уважении, играл за команду «Сельта», а лучший результат у них был – четвертое место в чемпионате Испании.

– Аршавин – единственная мировая звезда среди наших?

– Так получилось, что медийно – да.