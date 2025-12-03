Черданцев назвал условие для чемпионства ЦСКА

Комментатор Георгий Черданцев считает, что ЦСКА нужны 2-3 дорогущих футболиста для борьбы за чемпионство.

– ЦСКА в чемпионской гонке?

– ЦСКА очень повезло с тренером. Удивительная находка руководителей. Николич ушел в пожаре, это было все очень некрасиво по отношению к клубу. Будучи неготовым к такой ситуации, клуб среагировал и подписал в условиях санкций тренера из Швейцарии, чемпиона страны и обладателя Кубка – это очень крутое достижение спортивного блока

Большое достижение руководства, что с Челестини смогли договориться и оперативно привезти его в Москву. Мы помним, что он приехал без штаба. Я считаю, что он превосходит все ожидания. Держатся в лидерах с командой, у которой явный недостаток глубины состава, это большущее достижение.

Критиковать ЦСКА даже язык не поворачивается. И Челестини, и команда в данный момент дают максимум. Если они хотят стать чемпионами, конечно, им нужно подписывать двух‑трех дорогущих игроков, которые будут делать разницу.