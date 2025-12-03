Радимов назвал клуб из топ-3 РПЛ, который перебрал очков

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался об игре команд из топ-3 РПЛ.
«Глобально «Краснодар» показывает самую целостную, такую уверенную игру. «Зенит» в моем понимании где-то даже перебрал очков. А потенциал у «Зенита» гораздо больше, как мне кажется.
А вот ЦСКА, если бы у них был нападающий более забивной, я думаю, был бы, конечно же, выше даже «Краснодара». Сам футбол из этих трех команд у ЦСКА более скоростной, но у всех разноплановая история. Но, скажем так, если глобально брать, то эта тройка выше всех остальных абсолютно заслуженно», – сказал Радимов.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 37 очками после 17 туров. ЦСКА идет 2-м, а «Зенит» – 3-м. У команд по 36 очков.
- Заключительный тур в этом году пройдет 5-7 декабря.
Источник: «РБ Спорт»