Радимов назвал клуб из топ-3 РПЛ, который перебрал очков

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался об игре команд из топ-3 РПЛ.

«Глобально «Краснодар» показывает самую целостную, такую уверенную игру. «Зенит» в моем понимании где-то даже перебрал очков. А потенциал у «Зенита» гораздо больше, как мне кажется.

А вот ЦСКА, если бы у них был нападающий более забивной, я думаю, был бы, конечно же, выше даже «Краснодара». Сам футбол из этих трех команд у ЦСКА более скоростной, но у всех разноплановая история. Но, скажем так, если глобально брать, то эта тройка выше всех остальных абсолютно заслуженно», – сказал Радимов.