Генич назвал идеального тренера для «Спартака»

Комментатор Константин Генич назвал идеальным кандидатом на пост главного тренера «Спартака» Владимира Ивича.

«Идеальный тренер для «Спартака»? Если бы спросили моего совета, то назвал бы Владимира Ивича.

Личка бы вернул радость от просмотра и сказал «выходим на 5:3». Бедные Ву и Джику вдвоeм на заднице бы катались, и оставался бы один Умяров. Ничего бы не изменилось: как был дисбаланс – так и будет.

А Ивич знает, как подстроить команду под результат. «Спартаку» сейчас не до веселья. Шестое место – явно не то, болельщики заждались [побед]. Мы видим по примеру «Краснодара», что построил фундамент именно Ивич, а Мусаев это всe грамотно сохранил и надстроил замечательно.

Говорят, что состав «Спартака» не под Ивича. Но если футболисты хотят побед и чтобы тренер был требовательный, амбициозный, знающий матч-менеджмент, управляющий игрой исключительно на результат – может, в ущерб красоте, – то Ивич подошeл бы. Знаком с РПЛ, жeсткий тренер для большой команды», – сказал Генич.