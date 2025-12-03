Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Генич назвал идеального тренера для «Спартака»

3 декабря, 11:05
40

Комментатор Константин Генич назвал идеальным кандидатом на пост главного тренера «Спартака» Владимира Ивича.

«Идеальный тренер для «Спартака»? Если бы спросили моего совета, то назвал бы Владимира Ивича.

Личка бы вернул радость от просмотра и сказал «выходим на 5:3». Бедные Ву и Джику вдвоeм на заднице бы катались, и оставался бы один Умяров. Ничего бы не изменилось: как был дисбаланс – так и будет.

А Ивич знает, как подстроить команду под результат. «Спартаку» сейчас не до веселья. Шестое место – явно не то, болельщики заждались [побед]. Мы видим по примеру «Краснодара», что построил фундамент именно Ивич, а Мусаев это всe грамотно сохранил и надстроил замечательно.

Говорят, что состав «Спартака» не под Ивича. Но если футболисты хотят побед и чтобы тренер был требовательный, амбициозный, знающий матч-менеджмент, управляющий игрой исключительно на результат – может, в ущерб красоте, – то Ивич подошeл бы. Знаком с РПЛ, жeсткий тренер для большой команды», – сказал Генич.

  • 48-летний Ивич сейчас возглавляет «Аль-Айн» из ОАЭ. Он был главным тренером «Краснодара» в 2023–2024 годах.
  • Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Деяна Станковича 11 ноября стал Вадим Романов.

Еще по теме:
Риера, которым интересовался «Спартак», продлил контракт с «Целе»
Ротенберг дал обещание руководству «Локо» – приобрести игрока «Спартака» 4
Генич сказал, при каком условии «Спартак» оставит Романова
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Аль-Айн Спартак Ивич Владимир Генич Константин
Рекомендуем
Комментарии (40)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1764750493
...Котя, там жена начала борщом заниматься, иди к ей сходи, пять копеек вставишь...
Ответить
Интерес
1764751101
Если наш футбол возглавлял бы Генич, или его идеи и советы приняты к исполнению, то вряд ли бы стало лучше, чем даже при газпромовцах.А над "Спартаком" может поэкспериментировать...в разговорах.Я бы не хотел лишаться в РПЛ "любимого соперника".Теперь ещё и "дважды любимого".
Ответить
BVG4
1764751142
Дык это уже 16-й заход поросни на Ивича! Начинали тайно, под ковром, когда тот еще был на контракте у Краснодара и его подопечные шли на 1-м месте! Галицкому "доброжелатели" тут же дунули в ухо и последовал мощнейший пинок под зад, несмотря на все достигнутое! Все были шокированы и удивлялись, а причина была проста как 3 копейки - гнусность, зависть и снобизм "народного" недоклупа! Неуж-то лысый Геныч не знает об этом? Знал конечно! Как и про последующие неудавшиеся попытки...
Ответить
oyabun
1764757355
Если бы Спартак хотел пригласить Ивича, давно бы это сделал. Раз до сих пор нету, значит кого то из сторон такое решение категорически не устраивает.
Ответить
Garrincha58
1764758191
КТО ТАКОЙ гЕНЫЧ почему этот чел даёт какие то советы народной команде
Ответить
алдан2014
1764760401
А Спартак готов платить больше арабов?
Ответить
власик
1764869370
Идеальный тренер для Спартака- это С.Семак ! Поднатужься, т. Генич
Ответить
Главные новости
Дисквалификация Талалаева, трансферные планы «Зенита», обладатель «Первой пятерки» и другие новости
01:20
Сафонов ответил, кто сильнее как тренер – Энрике или Мусаев
00:48
Корнеев дал совет ЦСКА, как поступить с Челестини
00:34
1
Мостовой рассказал, каким будет матч «Спартак» – «Динамо»
00:04
1
Назван лучший игрок ЧМ-2026
Вчера, 23:49
Месси ответил на вопрос, сыграет ли на ЧМ-2026
Вчера, 23:40
Тюкавин пригрозил уходом из футбола
Вчера, 23:28
3
Модрич: «Милан» – это шаг назад по сравнению с «Реалом»
Вчера, 23:00
5
Президент «Барселоны»: «Не буду, как Путин»
Вчера, 22:40
10
Сафонов уничижительно высказался об уровне Сперцяна
Вчера, 22:08
1
Все новости
Все новости
Тюкавин пригрозил уходом из футбола
Вчера, 23:28
3
Батраков назвал европейский клуб, в который готов перейти
Вчера, 22:27
Спартаковец Дмитриев одним прилагательным описал воспоминания о Станковиче
Вчера, 21:33
Реакция Акинфеева на получение приза имени легенды «Спартака»
Вчера, 21:24
2
Ответ «Зенита» на предложение по Веге из Аргентины
Вчера, 21:13
1
Тюкавин честно ответил, кому он больше верен – «Динамо» или жене
Вчера, 21:01
3
Назван самый верный игрок РПЛ
Вчера, 20:41
6
Батраков внес ясность насчет бешеного предложения из Саудовской Аравии
Вчера, 20:32
3
Романов рассказал, в каком состоянии «Спартак» подходит к дерби с «Динамо»
Вчера, 20:21
3
«Спартак» принял важное решение по Денисову
Вчера, 20:01
12
Маркиньос из «Спартака» рассказал, нравится ли ему зимой в России
Вчера, 19:27
5
Бубнов назвал имя игрока, который нужен ЦСКА: «Кровь из носу»
Вчера, 19:13
9
Парфенов сказал, кто возглавит «Спартак» после Романова
Вчера, 18:40
1
В «Спартаке» отреагировали на трехматчевую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 18:28
8
Бубнов назвал самого талантливого тренера России – он нигде не работал
Вчера, 18:18
10
Член совета директоров «Локомотива» – о чемпионстве: «Перспективы нет»
Вчера, 18:12
14
126-я сборная мира хочет сыграть с «Локомотивом» или «Ростовом»
Вчера, 17:51
3
Сафонов: «Ощущение, что «Краснодар» не станет чемпионом в этом сезоне»
Вчера, 17:38
8
Семин двумя словами прокомментировал информацию об уходе Баринова из «Локо»
Вчера, 17:27
Бубнова рассмешили слова Губерниева: «Лига балбесов»
Вчера, 17:12
11
ФотоКисляк – победитель премии «Первая пятeрка-2025»
Вчера, 17:02
3
«Что теперь сделать?» В «Локомотиве» высказались об уходе Баринова в ЦСКА
Вчера, 16:47
9
ВидеоИгрок «Спартака» получил премию «Золотой кабан»
Вчера, 16:30
19
Быстров раскритиковал нападающего «Спартака»: «Зачем его вообще брали?»
Вчера, 16:01
24
Семин сделал прогноз на дерби «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 15:47
1
КДК вынес наказание Баринову за оскорбление фанатов «Спартака»
Вчера, 15:20
21
ЦСКА хочет подписать воспитанника «Зенита» зимой
Вчера, 15:15
5
Талалаев дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест со «Спартаком»
Вчера, 15:04
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 