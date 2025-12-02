Введите ваш ник на сайте
  Дмитриев ответил Талалаеву: «Так про «Спартак» никто не должен говорить»

Дмитриев ответил Талалаеву: «Так про «Спартак» никто не должен говорить»

2 декабря, 22:23
18

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев отреагировал на слова Андрея Талалаева. Перед матчем 17-го тура РПЛ главный тренер «Балтики» заявил, что красно-белые уже не являются грозной силой.

– После поражения от «Балтики» остался осадок?

– Конечно, когда команда играет в меньшинстве и делает за весь матч всего пару атак, но побеждает… И когда мы пропускаем гол после аута и сами не забиваем ни с одного своего момента – это очень обидно.

– Перед матчем Талалаев сказал, что «Спартак» – уже не та грозная сила для «Балтики». Желания доказать ему обратное не было?

– Кто-то в команде видел, слышал эти слова, конечно. Все понимали, что так про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но, к сожалению, не получилось. Не хочется ли как-то ответить Талалаеву? Да нет, каждому человеку отвечать, что ли, кто так говорит?

  • «Балтика» победила «Спартак» со счетом 1:0, несмотря на удаление в первом тайме.
  • Калининградцы занимают 5-е место в РПЛ, опережая «Спартак» на 4 очка.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Дмитриев Игорь Талалаев Андрей
Good_win_ФКСМ
1764703975
молодой, но с характером и стержнем... а на балалаева нет нужды обращать внимание: собака полает, а караван дальше пойдет... таких балалаек полно было раньше, будут такие клоуны и дальше.
Ответить
Феликс Михайлов
1764709302
Большой респект Талалаеву - "Мужик сказал - мужик сделал".
Ответить
алдан2014
1764710014
Хотели,но не доказали... бывает, работайте
Ответить
boris63
1764723485
Обидно да, понимаешь.
Ответить
mihail200606
1764738694
Как про сраптак надо говорить?)) Как играете так и говорят..
Ответить
SLADE2019
1764740664
Что тут можно сказать - долбанутый вопрос и ничтожный ответ. Лучше бы промолчал.
Ответить
timon2401
1764742772
Хотели показать, но вышло как обычно, «Балтика» показала вам)) Уже сами бы Литвинова с Максименко нечайно на тренировке травмировали, чтобы эти два недоразумения в старте не появлялись.
Ответить
bashnat013
1764742789
Золотые слова мужик сказал мужик сделал!А Спартак со своими истериками и жалобами становится как Мостовой в футболе!!!
Ответить
k611
1764742847
Вот если бы обыграли Балтику 3:0, можно было что то комментировать, а после поражения в большинстве что тут скажешь...
Ответить
alefreddy
1764743249
игрой надо доказывать а не болтовней
Ответить
18+
  • Читайте нас: 