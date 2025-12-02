Дмитриев ответил Талалаеву: «Так про «Спартак» никто не должен говорить»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев отреагировал на слова Андрея Талалаева. Перед матчем 17-го тура РПЛ главный тренер «Балтики» заявил, что красно-белые уже не являются грозной силой.

– После поражения от «Балтики» остался осадок?

– Конечно, когда команда играет в меньшинстве и делает за весь матч всего пару атак, но побеждает… И когда мы пропускаем гол после аута и сами не забиваем ни с одного своего момента – это очень обидно.

– Перед матчем Талалаев сказал, что «Спартак» – уже не та грозная сила для «Балтики». Желания доказать ему обратное не было?

– Кто-то в команде видел, слышал эти слова, конечно. Все понимали, что так про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но, к сожалению, не получилось. Не хочется ли как-то ответить Талалаеву? Да нет, каждому человеку отвечать, что ли, кто так говорит?