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  • Черчесов назвал клуб РПЛ, к которому труднее всего готовиться

Черчесов назвал клуб РПЛ, к которому труднее всего готовиться

2 декабря 2025, 21:54
2

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов назвал самого неудобного соперника в РПЛ. По его мнению, это «Спартак».

– К какой из топ-команд РПЛ – а при вас «Ахмат» сыграл по разу со всеми, кроме ЦСКА – было готовиться труднее всего?

– Я бы сказал, что к «Спартаку». На всех позициях, особенно в атаке, у них есть игроки высокого уровня с качеством, техникой и скоростью. При этом заранее не знаешь, кто из них выйдет на поле. Бонгонда или Солари? Гарсия или Угальде? Маркиньос или еще кто-то? Как с одеялом – натянешь на голову, ноги замерзнут.

Надеюсь, на меня не обидятся в «Зените», но есть вещи, которые легче прогнозировать, есть те, что сложнее. Взаимозаменяемость у «Спартака» высокая.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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Good_win_ФКСМ
1764714870
лизнул Стасик... хочет все же, чтобы Спартак его позвал к себе)))
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Romeo 123
1764724935
Прогиб защитан
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