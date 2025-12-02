Черчесов назвал клуб РПЛ, к которому труднее всего готовиться

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов назвал самого неудобного соперника в РПЛ. По его мнению, это «Спартак».

– К какой из топ-команд РПЛ – а при вас «Ахмат» сыграл по разу со всеми, кроме ЦСКА – было готовиться труднее всего?

– Я бы сказал, что к «Спартаку». На всех позициях, особенно в атаке, у них есть игроки высокого уровня с качеством, техникой и скоростью. При этом заранее не знаешь, кто из них выйдет на поле. Бонгонда или Солари? Гарсия или Угальде? Маркиньос или еще кто-то? Как с одеялом – натянешь на голову, ноги замерзнут.

Надеюсь, на меня не обидятся в «Зените», но есть вещи, которые легче прогнозировать, есть те, что сложнее. Взаимозаменяемость у «Спартака» высокая.