Карпин назвал себя подкаблучником

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своих отношениях с женой Дарьей.

– Во всех ли начинаниях супруги соглашаетесь с ней, потакаете ли во всех начинаниях и вьет ли из вас веревки она?

– Что значит вить веревки? Про дочерей понятно, про супругу – не очень.

– Можете ли вы ей в чем-то отказывать?

– В чем-то да, конечно, естественно.

– Или вы в большинстве случав поддерживаете любое ее начинание?

– Что знает начинание? Что вы имеете в виду?

– Хочу новую машину – без проблем. Хочу то – без проблем, это – тоже.

– Это не начинания. Это хотелки.

– Хотелки, да.

– Все хотелки – нет, конечно, нет.

– Какой процент обрубаете?

– Не веду такой статистики.

– По отношению к жене вас можно назвать подкаблучником?

– Да. Конечно.

– Расшифруйте. Вам сложно ей отказать?

– Не то что сложно. Но когда жена у тебя разумный человек, отказывать не особо есть в чем. Когда неразумный, тогда можно отказывать во всем. Когда разумные вещи, смысл отказывать?