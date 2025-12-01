Карпин назвал себя подкаблучником

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своих отношениях с женой Дарьей.
– Во всех ли начинаниях супруги соглашаетесь с ней, потакаете ли во всех начинаниях и вьет ли из вас веревки она?
– Что значит вить веревки? Про дочерей понятно, про супругу – не очень.
– Можете ли вы ей в чем-то отказывать?
– В чем-то да, конечно, естественно.
– Или вы в большинстве случав поддерживаете любое ее начинание?
– Что знает начинание? Что вы имеете в виду?
– Хочу новую машину – без проблем. Хочу то – без проблем, это – тоже.
– Это не начинания. Это хотелки.
– Хотелки, да.
– Все хотелки – нет, конечно, нет.
– Какой процент обрубаете?
– Не веду такой статистики.
– По отношению к жене вас можно назвать подкаблучником?
– Да. Конечно.
– Расшифруйте. Вам сложно ей отказать?
– Не то что сложно. Но когда жена у тебя разумный человек, отказывать не особо есть в чем. Когда неразумный, тогда можно отказывать во всем. Когда разумные вещи, смысл отказывать?