Орлов жестко прошелся по «Динамо»: «Гусеву можно только посочувствовать»

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на поражение «Динамо» от «Ахмата». Московская команда уступила в 17-м туре РПЛ со счетом 1:3.

«Динамо» проиграло «Ахмату». Ролану Гусеву я могу только посочувствовать.

Одно дело, когда он получил команду от Марцела Лички – довольно боеспособную. А что сейчас ему досталось в наследство? Полнейший хаос!

Чем он может помочь игрокам, если они такие разобранные после Валерия Карпина? А вы разве не видите? Ни одной связки, ни-че-го... Печально», – сказал Орлов.