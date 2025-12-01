Орлов жестко прошелся по «Динамо»: «Гусеву можно только посочувствовать»

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на поражение «Динамо» от «Ахмата». Московская команда уступила в 17-м туре РПЛ со счетом 1:3.
«Динамо» проиграло «Ахмату». Ролану Гусеву я могу только посочувствовать.
Одно дело, когда он получил команду от Марцела Лички – довольно боеспособную. А что сейчас ему досталось в наследство? Полнейший хаос!
Чем он может помочь игрокам, если они такие разобранные после Валерия Карпина? А вы разве не видите? Ни одной связки, ни-че-го... Печально», – сказал Орлов.
- Гусев возглавил «Динамо» после отставки Карпина. При нем команда проиграла 2 из 3 матчей.
- Бело-голубые занимают 9-е место в РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»