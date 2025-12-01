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  • Орлов жестко прошелся по «Динамо»: «Гусеву можно только посочувствовать»

Орлов жестко прошелся по «Динамо»: «Гусеву можно только посочувствовать»

1 декабря 2025, 18:30
3

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на поражение «Динамо» от «Ахмата». Московская команда уступила в 17-м туре РПЛ со счетом 1:3.

«Динамо» проиграло «Ахмату». Ролану Гусеву я могу только посочувствовать.

Одно дело, когда он получил команду от Марцела Лички – довольно боеспособную. А что сейчас ему досталось в наследство? Полнейший хаос!

Чем он может помочь игрокам, если они такие разобранные после Валерия Карпина? А вы разве не видите? Ни одной связки, ни-че-го... Печально», – сказал Орлов.

  • Гусев возглавил «Динамо» после отставки Карпина. При нем команда проиграла 2 из 3 матчей.
  • Бело-голубые занимают 9-е место в РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Гусев Ролан Орлов Геннадий
Комментарии (3)
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Чугунный скороход
1764603387
Гусев авгиевы конюшни разгребает . После пуделя одного
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...уефан
1764604222
...дед-Ген, не рви себе сердце!...
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andr45
1764606529
ОРЛОВ «Лично меня Карпина на посту главного тренера полностью устраивает. Спасибо ему за то, что он согласился занять эту должность. Он победил. Карпин — тренер.» ««Карпин – демократ, современный человек. Плюс к нему тянется молодежь, потому что он честен с игроками и болельщиками. За это его и уважают.»
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