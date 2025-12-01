Агент Макарова предъявил Гусеву: «Может, это личная неприязнь?»

Агент Дениса Макарова Алексей Бабырь недоволен малым количеством игровой практики полузащитника «Динамо». Он считает, что в этом виноват тренер московской команды Ролан Гусев.

«Денис уже давно восстановился от травмы. После того, как поменялся тренерский штаб, он сразу вернулся в общую группу. Все это время работал по указаниям медицинского штаба, много времени проводил в зале. Макаров готов. Но есть вопрос. Когда Личка ушел из клуба и главным стал Гусев, он не дал Денису сыграть ни минуты. Да, с Марцелом у них был личный конфликт, небольшое недопонимание ситуации, хотя он получал игровое время в Кубке, и там достаточно хорошо себя проявлял.

Хочется выразить благодарность Валерию Карпину за то, что он дал Денису шанс и тот им воспользовался, показал свой уровень. Когда ему доверяют, он доказывает, что умеет и забивать, и отдавать и помогать команде.

Затем случилась травма, изначально диагноз был устрашающий, но Бог уберег и отделались легким испугом. Сейчас вновь пришел Ролан Гусев. И опять Денису не дают ни минуты. Макаров тренируется уже две недели и до этого занимался. Есть футболисты, которые потренировались 2-3 дня – и сразу выходят. А Денис почему-то не получает времени. Может, это какая-то личная неприязнь?

Но команда проигрывает «Ахмату», нужно усиление атаки, а Денис остается на лавке. Я в это не лезу, таково, видимо, тренерское видение. Не хочу ни в чем упрекать Гусева, но ситуация вызывает вопрос: почему после приходов Ролана на позицию главного игрок не получает ни минуты», – сказал агент.