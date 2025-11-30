Введите ваш ник на сайте
  Реакция болельщиков «Спартака» на поражение от «Балтики» в большинстве

Реакция болельщиков «Спартака» на поражение от «Балтики» в большинстве

Сегодня, 09:59
4

Фанаты «Спартака» комментируют поражение от «Балтики» (0:1) в 17-м туре РПЛ.

  • Спартаковцы с 30-й минуты были в большинстве.
  • «Спартак» остался на 6-м месте.
  • Оставшийся соперник в этом году – «Динамо» (6 декабря).

«Налетела саранча!!!! После первых двух игр облизывали Романова, сейчас начали лить грязь! Позор таким гнилым и убогим «болельщикам», – написал Александр Сачков и собрал 235 лайков.

«Господи, никто не может нормально попасть по воротам это позор и этих игроки «Спартак».
Я говорил и буду говорить: Максименко – дырка, пока он в воротах, мы пропускаем в каждом матче», – прокомментировал Руслан (33 лайка).

«Поражение имени и.о. главного тренера...» – считает Валерий Ермолаев (83 лайка).

Тренер «Балтики» заявил, что команда контролировала игру со «Спартаком» даже в меньшинстве
Тренер «Балтики»: «Спартак» сам нас завел, спасибо ему» 1
Шишкарев: «Стыдно за «Спартак» 11
Источник: сообщество «Спартака» в VK
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика
Комментарии (4)
evgen64
1764489242
Да ладно, бывает хуже, но реже...
Ответить
нейтральныйкакникто
1764489246
Полностью согласен с первыми двумя!. А третьему отвечу_ до этого были поражения имени , всех предыдущих тренеров ...!!!)))Этим сбродом , что находится в Спартаке , даже Гвардиола бы , или кто там сейчас лучшим тренером считается , не смог бы побеждать!!!)))
Ответить
neveldomha
1764489267
СПРФ
Ответить
BVG4
1764494063
Короче - гипс снимают....:)))
Ответить
18+
  • Читайте нас: 