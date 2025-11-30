Реакция болельщиков «Спартака» на поражение от «Балтики» в большинстве

Фанаты «Спартака» комментируют поражение от «Балтики» (0:1) в 17-м туре РПЛ.

Спартаковцы с 30-й минуты были в большинстве.

«Спартак» остался на 6-м месте.

Оставшийся соперник в этом году – «Динамо» (6 декабря).

«Налетела саранча!!!! После первых двух игр облизывали Романова, сейчас начали лить грязь! Позор таким гнилым и убогим «болельщикам», – написал Александр Сачков и собрал 235 лайков.

«Господи, никто не может нормально попасть по воротам это позор и этих игроки «Спартак».

Я говорил и буду говорить: Максименко – дырка, пока он в воротах, мы пропускаем в каждом матче», – прокомментировал Руслан (33 лайка).

«Поражение имени и.о. главного тренера...» – считает Валерий Ермолаев (83 лайка).