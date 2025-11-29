Судья Левников назвал причины карточек Талалаева в матче со «Спартаком»

Опубликованы официальные причины карточек главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче со «Спартаком» (1:0).
- На 33-й минуте Талалаева-старшего удалили за неприличный жест в адрес судьи. В поле работал петербуржец Кирилл Левников.
- Попутно тренер матерился в адрес «Спартака».
- Талалаеву грозит до 4 матчей дисквалификации.
Желтую карточку, согласно протоколу, Талалаев получил за «саркастические аплодисменты в сторону судьи».
Красная карточка – за «оскорбительный жест в сторону резервного арбитра».
Источник: РПЛ