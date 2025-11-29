Организаторов призвали вернуть деньги зрителям матча «Акрон» – «Пари НН»

Бывший комментатор игр «Зенита» на «Матч ТВ» Федор Погорелов прокомментировал проведение матча 17-го тура РПЛ «Акрон» – «Пари НН» (1:2) в условиях тумана.
«Российский футбол на пике.
Очень хорошая фраза комментатора: «Наверное, гол».
Думаю, правильно было бы вернуть зрителям на стадионе деньги за билеты.
Ох, Самара-городок. Туман, туман, седая пелена», – написал Погорелов.
- У «Акрона» забил Артем Дзюба.
- «Пари НН» покинул последнее место.
- «Акрон» занимает 8-ю строчку.
Источник: телеграм-канал Федора Погорелова