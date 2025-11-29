Организаторов призвали вернуть деньги зрителям матча «Акрон» – «Пари НН»

Бывший комментатор игр «Зенита» на «Матч ТВ» Федор Погорелов прокомментировал проведение матча 17-го тура РПЛ «Акрон» – «Пари НН» (1:2) в условиях тумана.

«Российский футбол на пике.

Очень хорошая фраза комментатора: «Наверное, гол».

Думаю, правильно было бы вернуть зрителям на стадионе деньги за билеты.

Ох, Самара-городок. Туман, туман, седая пелена», – написал Погорелов.