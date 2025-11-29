Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Акрона» намекнул, что команда проиграла «Пари НН» из-за тумана

Тренер «Акрона» намекнул, что команда проиграла «Пари НН» из-за тумана

Сегодня, 18:45
1

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал исход матча 17-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:2).

– Сложный был матч для нас. Сложилось ощущение, что мы меньше хотели победить. Особенно в первом тайме. Потому часто достаточно плохо реагировали на потерю мяча, что является самым важным моментом в игре. Вот здесь нам не хватило баланса. И даже когда мы создавали баланс во время наших атакующих действий, то будто просто создавали его, но не продолжали играть моменты. Поэтому очень много встречных атак получили. Во время потери очень важно, чтобы была правильная реакция именно в контрпрессинге. Это в первом тайме у нас абсолютно не получилось.

Что касается второго тайма, мы правильно поменяли двух игроков середины поля. Они могли быть успешнее сегодня. Было очень много передач поперек, назад, которые не позволяли нам атаковать более остро. Во втором тайме стало лучше, мне так показалось со стороны. Нам не хватило возможностей, чтобы этот матч спасти, а может и победить. Тут надо отдать должное – соперник очень хорошо настроился на этот матч.

Мы понимали и знали, что у «Пари НН» есть достаточно хорошие и способные футболисты, которые могут хорошо сыграть и на мяче, и без мяча. Потому было сложно, безусловно. Во втором тайме мы однозначно имели шансы и возможности уйти от поражения. Так часто складывается, когда что‑то делаешь не так, то не всегда господь в этот момент помогает. Потому все в команде должны понимать, что надо очень много работать, чтобы добиться победы.

Туман внес корректировки в игру?

– Честно, в мои действия точно внес. Потому что многие моменты я не замечал, к сожалению. И когда мы отдельные эпизоды разбирали на видео, то даже на видеокартинке нам было очень тяжело разобраться, какая ситуация происходит на поле, чтобы ее поправить. Потому, наверное, внес. Но я на поле не находился. Могу сказать, что отдаленные моменты от наших позиций на скамейке нам были вообще непонятны и не ясны: кто как действует, кто как располагается. Потому маленькие корректировки не могли вносить. По большому счету, мы ничего не видели.

Но часто бывает, что погода вносит коррективы. Это не должно быть причиной, чтобы она стала следствием результата. Мы должны понимать, что при любых условиях надо играть в футбол и добиваться победы. В этом плане многое зависит от твоих собственных лидерских способностей, отдельно взятого игрока и команды в целом. Вот этого сегодня не хватило. Мы должны уметь подстраиваться под любую ситуацию.

  • Единственный гол у «Акрона» забил Артем Дзюба.
  • Тольяттинцы остались на 8-м месте.
  • Следующий соперник – «Зенит».

Еще по теме:
В РПЛ объяснили, почему матч «Акрон» – «Пари НН» не перенесли 1
Организаторов призвали вернуть деньги зрителям матча «Акрон» – «Пари НН»
Дзюба жестко высказался о поражении «Акрона» от «Пари НН» 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Пари НН Акрон Тедеев Заур
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Povedkin
1764432932
В тумане играли обе команды. Туман стал союзником «Пари НН», и врагом «Акрона».Гы гы
Ответить
Главные новости
СпецпроектТест для знатоков РПЛ: угадайте футболиста по его бывшим одноклубникам!
12
РПЛ. Автогол помог ЦСКА обыграть «Оренбург» (2:0) и выйти на 1-е место
18:28
16
«Спартак» попытается перехватить у «Зенита» молодую Шубу
17:44
8
Галактионов выдвинул требование «Локо» после продления контракта
17:34
4
ВидеоКокорин кардинально сменил имидж
17:25
4
Челестини пожаловался на форвардов ЦСКА
16:58
1
Дзюба жестко высказался о поражении «Акрона» от «Пари НН»
16:33
2
Матч «Акрон» – «Пари НН» назвали неуважением к зрителям, заплатившим деньги
15:53
8
Спартаковец Ву ответил на вопрос о получении паспорта РФ
15:34
9
Орлов уличил Семака в ошибке: «Это тренерский просчет»
15:15
8
Все новости
Все новости
Думбия определил, сколько еще будет играть 39-летний Акинфеев
19:01
Тренер «Акрона» намекнул, что команда проиграла «Пари НН» из-за тумана
18:45
1
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
18:29
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 29 ноября
18:25
3
ВидеоЭкс-зенитовец забил смешной автогол в матче ЦСКА – «Оренбург»
18:11
2
В РПЛ объяснили, почему матч «Акрон» – «Пари НН» не перенесли
17:55
1
Организаторов призвали вернуть деньги зрителям матча «Акрон» – «Пари НН»
17:16
Оптимистичный для «Спартака» прогноз Булыкина на матч с «Балтикой»
17:07
Челестини пожаловался на форвардов ЦСКА
16:58
1
ФотоФутболисты ЦСКА устроили акцию в поддержку тяжелобольного Алдонина
16:46
Дзюба жестко высказался о поражении «Акрона» от «Пари НН»
16:33
2
В РПЛ обнаружили «антинародную» команду
16:26
1
Жедсон восхищен пребыванием в «Спартаке»
16:13
3
РПЛ. «Пари НН» обыграл на выезде «Акрон» (2:1) и покинул последнее место, Дзюба забил
16:03
2
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Пари НН» голы и лучшие моменты (Видео)
16:03
Матч «Акрон» – «Пари НН» назвали неуважением к зрителям, заплатившим деньги
15:53
7
Спартаковец Ву ответил на вопрос о получении паспорта РФ
15:34
8
Орлов уличил Семака в ошибке: «Это тренерский просчет»
15:15
8
Игрок ЦСКА оценил шансы на победу в премии Пушкаша
14:59
1
Глава «Динамо» прояснил будущее Гусева
14:46
1
Реакция «Динамо» на новость об интересе к спартаковцу Денисову
14:40
2
Трагическое заявление Лещенко о будущем «Динамо» и своей жизни
14:31
4
ФотоЗрители матча «Акрон» – «Пари НН» не видят мяч: «Куда-то все бегут, а зачем – непонятно»
14:21
ФотоКучаев и фигуристка Радионова ждут 2-го ребенка
14:02
1
Игрок «Ростова»: «После ухода Карпина мы почувствовали свободу»
13:53
5
«Уверен»: прогноз Мостового на «Балтика» – «Спартак»
13:43
3
Определен лучший клуб РПЛ по работе с молодежью
13:31
Гусев рассказал, что изменил в «Динамо» после Карпина
13:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 