Тренер «Акрона» намекнул, что команда проиграла «Пари НН» из-за тумана

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал исход матча 17-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:2).

– Сложный был матч для нас. Сложилось ощущение, что мы меньше хотели победить. Особенно в первом тайме. Потому часто достаточно плохо реагировали на потерю мяча, что является самым важным моментом в игре. Вот здесь нам не хватило баланса. И даже когда мы создавали баланс во время наших атакующих действий, то будто просто создавали его, но не продолжали играть моменты. Поэтому очень много встречных атак получили. Во время потери очень важно, чтобы была правильная реакция именно в контрпрессинге. Это в первом тайме у нас абсолютно не получилось.

Что касается второго тайма, мы правильно поменяли двух игроков середины поля. Они могли быть успешнее сегодня. Было очень много передач поперек, назад, которые не позволяли нам атаковать более остро. Во втором тайме стало лучше, мне так показалось со стороны. Нам не хватило возможностей, чтобы этот матч спасти, а может и победить. Тут надо отдать должное – соперник очень хорошо настроился на этот матч.

Мы понимали и знали, что у «Пари НН» есть достаточно хорошие и способные футболисты, которые могут хорошо сыграть и на мяче, и без мяча. Потому было сложно, безусловно. Во втором тайме мы однозначно имели шансы и возможности уйти от поражения. Так часто складывается, когда что‑то делаешь не так, то не всегда господь в этот момент помогает. Потому все в команде должны понимать, что надо очень много работать, чтобы добиться победы.

– Туман внес корректировки в игру?

– Честно, в мои действия точно внес. Потому что многие моменты я не замечал, к сожалению. И когда мы отдельные эпизоды разбирали на видео, то даже на видеокартинке нам было очень тяжело разобраться, какая ситуация происходит на поле, чтобы ее поправить. Потому, наверное, внес. Но я на поле не находился. Могу сказать, что отдаленные моменты от наших позиций на скамейке нам были вообще непонятны и не ясны: кто как действует, кто как располагается. Потому маленькие корректировки не могли вносить. По большому счету, мы ничего не видели.

Но часто бывает, что погода вносит коррективы. Это не должно быть причиной, чтобы она стала следствием результата. Мы должны понимать, что при любых условиях надо играть в футбол и добиваться победы. В этом плане многое зависит от твоих собственных лидерских способностей, отдельно взятого игрока и команды в целом. Вот этого сегодня не хватило. Мы должны уметь подстраиваться под любую ситуацию.