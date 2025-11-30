В «Акроне» оценили слова Дзюбы, что команда обделалась

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал слова нападающего команды Артема Дзюбы.

После игры 17-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:2) форвард оценил игру тольяттинцев двумя словами: «Просто обделались».

– Сами игроки не были довольны явно первым таймом в матче с «Пари НН», а Артем Дзюба сказал, что команда обделалась. Вы согласны с этим?

– В целом, темп игры в первом тайме был достаточно низким, поэтому хорошей игры не получилось ни у нас, ни у «Пари НН». Второй тайм действительно был насыщенней. Преимущество и по голевым моментам, и по качеству футбола было на нашей стороне. Но это футбол – этим он и прекрасен.