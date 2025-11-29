В РПЛ объяснили, почему матч «Акрон» – «Пари НН» не перенесли

Пресс-служба РПЛ пояснила, почему встречу 17-го тура «Акрон» – «Пари НН» (1:2) не перенесли из-за тумана.

«Судейская бригада заблаговременно прибыла на стадион для оценки пригодности метеорологических условий для проведения матча. Согласно регламенту, судья имеет право принять решение об отмене или переносе игры не более чем на 60 минут, если погодные условия опасны для здоровья футболистов или препятствуют проведению игры. Концентрация тумана была оценена как приемлемая для участников матча.

У судей состоялся обмен информацией с делегатом матча и представителем основного вещателя. Далее совместно с VAR-центром было обсуждено возможное влияние погодных условий на качество игрового процесса и процедуры видеопросмотра эпизодов.

Получив поддержку от всех сторон, главный судья принял решение использовать красные мячи для оптимальной видимости на поле и для ВАР-центра. Четкость отображения мяча на мониторах системы имеет ключевое значение для принятия правильных судейских решений», – заявила лига.