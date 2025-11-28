Введите ваш ник на сайте
  Генич рассказал, как Станкович тиранизировал игроков «Спартака»: «Бабича просто уничтожал»

Генич рассказал, как Станкович тиранизировал игроков «Спартака»: «Бабича просто уничтожал»

Сегодня, 17:25
12

Комментатор Константин Генич рассказал об отношении Деяна Станковича к игрокам «Спартака».

«Насколько я тоже слышал, Станкович просто уничтожал Бабича. Это Федя [Смолов] сказал, я тоже об этом слышал, просто не хотел это публично рассказывать. Но говорят, что Станкович с высоты своего игроцкого авторитета подходил к игрокам и говорил: «Да ты кто вообще, что здесь делаешь?! Ты вообще не должен здесь быть, по уровню этой команде не подходишь». Причeм сам настаивал на том, чтобы этот игрок в «Спартаке» был», – сказал Генич.

  • «Спартак» 13 ноября уволил Станковича с поста главного тренера.
  • Команду временно возглавил Вадим Романов. При нем красно-белые одержали две победы в двух матчах.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Генич Константин
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...короче
1764340401
...Константин Генич, а мужиком быть не пробовал?!...
Ответить
Дубина
1764340694
Алкоголик газпромовский откуда эти сплетни берешь?? Сколько зенит платит??
Ответить
k611
1764341869
Теперь можно всех собак на Станковича спустить. Некрасиво это...
Ответить
Play
1764341880
90% современной спортивной "журналистики" строится на этом принципе - я тоже слышал, что Федя тоже слышал, как кто-то что-то говорил, потом мне рассказал, я ещё от себя прибавил и вот теперь всем рассказываю.
Ответить
Иван Петров 1986
1764342863
Ох уж эти журналюги. Особенно со срач-тв.
Ответить
За что бан ?
1764343394
уииииии , вывсёврётиииии )))
Ответить
NewLife
1764344032
Этот шакал гейнич рад попинать тушу мертвого тигра(
Ответить
Хулиганин
1764344254
Чувствуется, что этими имбецилами Тина Гивиевна руководила.
Ответить
aaaaahhhh
1764345143
еще одно дерьмище высказалось.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1764349280
Потекло из свинарни. Как кто уходит от антинародных, сразу какахами бросают в своих бывших. Гыгыгы
Ответить
