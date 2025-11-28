Генич рассказал, как Станкович тиранизировал игроков «Спартака»: «Бабича просто уничтожал»

Комментатор Константин Генич рассказал об отношении Деяна Станковича к игрокам «Спартака».

«Насколько я тоже слышал, Станкович просто уничтожал Бабича. Это Федя [Смолов] сказал, я тоже об этом слышал, просто не хотел это публично рассказывать. Но говорят, что Станкович с высоты своего игроцкого авторитета подходил к игрокам и говорил: «Да ты кто вообще, что здесь делаешь?! Ты вообще не должен здесь быть, по уровню этой команде не подходишь». Причeм сам настаивал на том, чтобы этот игрок в «Спартаке» был», – сказал Генич.