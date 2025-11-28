Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стало известно, предлагали ли «Спартаку» вернуть Джикию

Сегодня, 10:38

«Спартаку» не предлагали кандидатуру защитника «Антальяспора» Георгия Джикии.

Ранее сообщалось, что клуб отказался от варианта с подписанием футболиста, предложенного посредниками. Однако, по данным «Евро-Футбол.Ру», эта информация не соответствует действительности и такого предложения не было.

32-летний Джикия в этом сезоне провел за «Антальяспор» 13 матчей, забил 2 гола.

Срок его контракта с турецким клубом рассчитан до середины 2027 года.

Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 2 миллиона евро.

  • Джикия выступал за «Спартак» с 2016 по 2024 год.
  • Сообщалось, что игрок готов рассмотреть варианты продолжения карьеры в РПЛ.

Еще по теме:
Талалаев оценил «Спартак»: «Уже не та грозная сила для «Балтики» 1
Круговой оценил эпизод между Дмитриевым и Акинфеевым в момент гола «Спартака»
Титов назвал пять лучших полузащитников в истории чемпионатов России 2
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Антальяспор Спартак Джикия Георгий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Талалаев оценил «Спартак»: «Уже не та грозная сила для «Балтики»
10:14
1
Круговой оценил эпизод между Дмитриевым и Акинфеевым в момент гола «Спартака»
10:06
Степашин высказался о будущем Гусева в «Динамо» после поражения от «Зенита»
09:30
2
Титов назвал пять лучших полузащитников в истории чемпионатов России
09:20
2
Горшков объяснил ситуацию с траурными повязками «Зенита»
08:45
6
Вингера «Динамо» Бабаева позвали в сборную Азербайджана
08:25
1
ФотоИгроки «Зенита» сняли траурные повязки в память о Симоняне перед матчем с «Динамо» – известна причина
08:05
4
Итоги летне-осенней части Кубка России, «Спартак» может оставить Романова, похороны Симоняна и другие новости
01:35
Семак: «Любой игрок «Зенита» может уйти, кроме одного»
01:15
9
«Ривер Плейт» хочет подписать двух футболистов «Зенита»
00:36
7
Все новости
Все новости
Стало известно, предлагали ли «Спартаку» вернуть Джикию
10:38
«Крылья Советов» нацелились на игрока «Локомотива»
10:21
«Крылья» могут расстаться с защитником, игравшим за сборную России
09:47
1
Вингера «Динамо» Бабаева позвали в сборную Азербайджана
08:25
1
Глушаков предложил три изменения в российском футболе
07:50
1
Семак: «Любой игрок «Зенита» может уйти, кроме одного»
01:15
9
«Ривер Плейт» хочет подписать двух футболистов «Зенита»
00:36
7
ЦСКА взял на работу скандального функционера
00:24
1
Семак отреагировал на инсайд Смолова о будущем Жерсона в «Зените»
00:12
5
ВидеоСимоняна проводили в последний путь под хит Фрэнка Синатры
Вчера, 23:16
1
Карпин рассказал о суммах, на которые его «кидали»
Вчера, 22:33
1
Карпин определил конкретный момент, когда ему надоел футбол
Вчера, 20:48
Романов ответил на комплимент, что вернул «Спартаку» фирменный игровой стиль
Вчера, 19:37
5
Директор «Спартака» прокомментировал будущее Романова
Вчера, 19:23
1
Карпин заявил об ухудшении здоровья на фоне работы в «Динамо»
Вчера, 19:13
1
«Динамо» собирается подписать игрока «Спартака»
Вчера, 18:24
8
Впечатления Мостового от «Спартака» после ухода Станковича
Вчера, 18:12
1
«Че происходит-то?»: Путин – о санкциях против главного спонсора «Спартака»
Вчера, 17:54
19
У Романова появились шансы возглавить «Спартак» на постоянной основе
Вчера, 17:40
21
Стала известна ситуация с тренерской лицензией Гусева
Вчера, 17:37
2
Агент сказал, кто уедет в Европу раньше – Батраков или Кисляк
Вчера, 17:30
4
Генич назвал два клуба РПЛ, которые хотят забрать Баринова из «Локомотива»
Вчера, 17:21
6
Никиту Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище
Вчера, 17:13
Круговой высказался о столкновении с Максименко в дерби
Вчера, 16:53
5
Быстров – о работе Станковича в «Спартаке»: «Приехал денег заработать и покричать, что он великий»
Вчера, 16:36
6
Стала известна позиция «Зенита» по трансферу экс-вингера «Спартака»
Вчера, 16:24
1
Агент Лички сказал, есть ли у тренера предложения от «Динамо» и «Спартака»
Вчера, 16:11
1
ФотоНазваны комментаторы матчей 17-го тура РПЛ
Вчера, 16:01
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 