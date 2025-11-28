Стало известно, предлагали ли «Спартаку» вернуть Джикию

«Спартаку» не предлагали кандидатуру защитника «Антальяспора» Георгия Джикии.

Ранее сообщалось, что клуб отказался от варианта с подписанием футболиста, предложенного посредниками. Однако, по данным «Евро-Футбол.Ру», эта информация не соответствует действительности и такого предложения не было.

32-летний Джикия в этом сезоне провел за «Антальяспор» 13 матчей, забил 2 гола.

Срок его контракта с турецким клубом рассчитан до середины 2027 года.

Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 2 миллиона евро.