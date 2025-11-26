Введите ваш ник на сайте
Тюкавин заявил, что Карпин «зажимал» «Динамо»

Сегодня, 20:07
6

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал смену главного тренера.

  • Валерий Карпин тренировал «Динамо» с лета 2025 года.
  • После него московскую команду возглавил Ролан Гусев.
  • «Динамо» занимает 9-е место.

– Перед матчем обратил внимание, что у футболистов много улыбок, раскованы. Вы как будто выдохнули, ушла зажатость. Я прав?

– Такое часто бывает, когда нет результатов и происходит смена тренера. Поэтому можно сказать – да, зажатость ушла.

– Карпин настолько в ежовых рукавицах держал?

– Вы же сами знаете требования Валерия Георгиевича.

– Жесткие, да.

– Вот.

– Но это требования профессионального футбола.

– Значит, получается, мы с ними не справились.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Тюкавин Константин Карпин Валерий
Иннокентий-Смоктуновский-
1764178421
Иди попробуй себя в европейском чемпионате, узнаешь, что такое профессиональные требования футбола.
Ответить
Cleaner
1764178779
Вы уже ПЯЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ с требованиями тренеров не справляетесь!
Ответить
Artemka444
1764179123
Отмазки пипец конечно Какая нафиг им Европа так то
Ответить
crf57
1764179220
Потому,что вы все ЗАЖРАЛИСЬ и не хотите вкалывать,убогие! И никакой тренер ничего с вами не сделает,ленивые людишки с большими деньгами.
Ответить
R_a_i_n
1764181921
Надо же, тренер требует там что-то!
Ответить
Хулиганин
1764182355
Понеслось мусорское "Me to".
Ответить
  • Читайте нас: 