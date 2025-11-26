Тюкавин заявил, что Карпин «зажимал» «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал смену главного тренера.
- Валерий Карпин тренировал «Динамо» с лета 2025 года.
- После него московскую команду возглавил Ролан Гусев.
- «Динамо» занимает 9-е место.
– Перед матчем обратил внимание, что у футболистов много улыбок, раскованы. Вы как будто выдохнули, ушла зажатость. Я прав?
– Такое часто бывает, когда нет результатов и происходит смена тренера. Поэтому можно сказать – да, зажатость ушла.
– Карпин настолько в ежовых рукавицах держал?
– Вы же сами знаете требования Валерия Георгиевича.
– Жесткие, да.
– Вот.
– Но это требования профессионального футбола.
– Значит, получается, мы с ними не справились.
Источник: «РБ Спорт»