Тюкавин заявил, что Карпин «зажимал» «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал смену главного тренера.

Валерий Карпин тренировал «Динамо» с лета 2025 года.

После него московскую команду возглавил Ролан Гусев.

«Динамо» занимает 9-е место.

– Перед матчем обратил внимание, что у футболистов много улыбок, раскованы. Вы как будто выдохнули, ушла зажатость. Я прав?

– Такое часто бывает, когда нет результатов и происходит смена тренера. Поэтому можно сказать – да, зажатость ушла.

– Карпин настолько в ежовых рукавицах держал?

– Вы же сами знаете требования Валерия Георгиевича.

– Жесткие, да.

– Вот.

– Но это требования профессионального футбола.

– Значит, получается, мы с ними не справились.