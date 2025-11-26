Бубнов – о перспективах Гусева остаться главным тренером «Динамо»: «Это просто невозможно»

Футбольный эксперт Александр Бубнов не верит, что Ролан Гусев будет возглавлять «Динамо» после зимней паузы.

– У них, самое главное, тренера-то нет. Ну, может, есть на заметке, но они его ещe не нашли, понимаешь?

Если бы у них 100% был тренер, они бы его сейчас взяли. И там бы никакие Гусевы, Паршивлюки даже близко бы не были.

– А как вы относитесь к перспективам Ролана Гусева как тренера большой команды?

– Ну он не будет тренером. Я не из-за того, что его не поставят, а из-за того, что это просто невозможно.

– Если бы у вас как у руководства спросили: «Оставляете?», вы бы что ответили?

– Нет.