Бубнов – о перспективах Гусева остаться главным тренером «Динамо»: «Это просто невозможно»

Футбольный эксперт Александр Бубнов не верит, что Ролан Гусев будет возглавлять «Динамо» после зимней паузы.
– У них, самое главное, тренера-то нет. Ну, может, есть на заметке, но они его ещe не нашли, понимаешь?
Если бы у них 100% был тренер, они бы его сейчас взяли. И там бы никакие Гусевы, Паршивлюки даже близко бы не были.
– А как вы относитесь к перспективам Ролана Гусева как тренера большой команды?
– Ну он не будет тренером. Я не из-за того, что его не поставят, а из-за того, что это просто невозможно.
– Если бы у вас как у руководства спросили: «Оставляете?», вы бы что ответили?
– Нет.
- Гусев возглавил динамовцев 17 ноября вместо Валерия Карпина.
- В его дебютном матче было разгромлено «Динамо Мх» (3:0).
- Гусева пообещали утвердить главным тренером в случае побед в оставшихся матчах до зимней паузы.
Источник: «Коммент.Шоу»