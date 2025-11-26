Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов проанализировал спорный гол «Спартака» в ворота ЦСКА

Бубнов проанализировал спорный гол «Спартака» в ворота ЦСКА

Сегодня, 00:40

Футбольный эксперт Александр Бубнов разобрал единственный забитый мяч в субботнем дерби «Спартак» – ЦСКА (1:0).

«Я не думаю, что это импровизация. Сто процентов, они это готовили. А если Дмитриев это сам придумал, то вообще красавец, супер.

Он зашел и встал сзади Акинфеева. Акинфеев его не видит – смотрит, все нормально вроде. А потом Дмитриев зашел в ворота и обошел Акинфеева с другой стороны. Вышел и встал перед Акинфеевым – это не нарушение правил.

Вот так вот руки делает – это тоже не нарушение правил! Он же не трогает Акинфеева. Он вот так руки расставляет – это не нарушение правил! Все нападающие, когда принимают мяч, чтобы не пустить к себе защитника, расставляют руки.

Когда я против Феллера играл в Москве, на стандартных положениях, чтобы меня не пустить, Феллер тоже вот так руки расставлял. Я же по сравнению с ним на две головы здоровее и мощнее», – сказал Бубнов.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Бубнов Александр
