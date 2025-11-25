Смолов – о Гусеве: «Перестал пить, серьезным стал»

Федор Смолов рассказал, как изменился исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев.

«Ты видел фотки Гусева в «Динамо» и ЦСКА, когда он ходил в желтой куртке, с волосами (назад)? Он стиляга вообще!

За Саныча топлю! Он пить перестал, правда. Не шутит больше. Серьезным стал. Не, он нормально (шутки) лепит. Саныч смешной.

Желаю успехов ему, пусть продолжает так же. И Ролан Саныч будет главным тренером «Динамо», – заявил Смолов.