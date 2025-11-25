Кержаков сказал, что его удивляет в «Спартаке»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков сказал, шокирует ли его, что российские игроки мало забивают в «Спартаке».

– Шокирует?

– Меня? То, что за «Спартак» русские не забивают? Так а когда в последнее время у них были, кроме Заболотного, нападающие русские?

– Соболев.

– Ну когда это было?

– Два года назад.

– Ну два года назад [смеeтся]! А ты мне сейчас говоришь. У них в последнее время всегда атакующие футболисты – это иностранцы. И футболисты, которые являются лидерами команды, – это иностранцы. Ну а что здесь удивляться? Удивляет, что у них центральные защитники практически всегда иностранцы.