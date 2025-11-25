Кержаков сказал, что его удивляет в «Спартаке»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков сказал, шокирует ли его, что российские игроки мало забивают в «Спартаке».
– Шокирует?
– Меня? То, что за «Спартак» русские не забивают? Так а когда в последнее время у них были, кроме Заболотного, нападающие русские?
– Соболев.
– Ну когда это было?
– Два года назад.
– Ну два года назад [смеeтся]! А ты мне сейчас говоришь. У них в последнее время всегда атакующие футболисты – это иностранцы. И футболисты, которые являются лидерами команды, – это иностранцы. Ну а что здесь удивляться? Удивляет, что у них центральные защитники практически всегда иностранцы.
- Защитник «Спартака» Игорь Дмитриев забил победный гол в ворота ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ. Это первый мяч забитый российским игроком в составе красно-белых в текущем чемпионате.
- Всего «Спартак» забил 25 голов в этом сезоне РПЛ, а пропустил 21.
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»