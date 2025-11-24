Агент Баринова разочарован, что другому игроку «Локомотива» платят больше: «Это странно»

Вадим Шпинев, агент капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, объяснил, почему игрок не соглашается продлевать контракт без улучшения финансовых условий.

– В Европе готовы удовлетворить личные условия Баринова?

– Конечно. Для понимания – зарплата Монтеса в «Локомотиве» больше, чем у Баринова.

– Это разве честно?

– Это условия личных договоренностей, что поделать. Монтеса подписывали позже, чем Баринова.

– Получается, «Локомотив» недооценивает Баринова?

– Думаю, что клуб оценивает Диму достойно. Но для меня странно, что он получает меньше Монтеса…