Агент Баринова разочарован, что другому игроку «Локомотива» платят больше: «Это странно»

Вадим Шпинев, агент капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, объяснил, почему игрок не соглашается продлевать контракт без улучшения финансовых условий.
– В Европе готовы удовлетворить личные условия Баринова?
– Конечно. Для понимания – зарплата Монтеса в «Локомотиве» больше, чем у Баринова.
– Это разве честно?
– Это условия личных договоренностей, что поделать. Монтеса подписывали позже, чем Баринова.
– Получается, «Локомотив» недооценивает Баринова?
– Думаю, что клуб оценивает Диму достойно. Но для меня странно, что он получает меньше Монтеса…
- 29-летний Баринов всю взрослую карьеру провел в «Локомотиве».
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 21 матче.
- Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.
Источник: Sport24