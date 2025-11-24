Акинфеев определил лучшего игрока ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев назвал лучшего футболиста своей команды по итогам матча 16-го тура РПЛ против «Спартака».
Он выбрал вингера Кирилла Глебова.
«Увы, не тот результат, к которому мы стремились.. Но традиция – есть традиция🙏🏻
Глеб – наш юный воин! Бегал, боролся, цеплялся! Продолжай в том же духе💪🏻» – написал Акинфеев в своем телеграм-канале.
- «Спартак» выиграл со счетом 1:0.
- Единственный гол забил Игорь Дмитриев на 43-й минуте.
- Видеообзор дерби можно посмотреть здесь.
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева