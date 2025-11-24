Акинфеев определил лучшего игрока ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев назвал лучшего футболиста своей команды по итогам матча 16-го тура РПЛ против «Спартака».

Он выбрал вингера Кирилла Глебова.

«Увы, не тот результат, к которому мы стремились.. Но традиция – есть традиция🙏🏻

Глеб – наш юный воин! Бегал, боролся, цеплялся! Продолжай в том же духе💪🏻» – написал Акинфеев в своем телеграм-канале.