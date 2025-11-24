Семин объяснил, в чем прибавил «Спартак» после увольнения Станковича

Бывший форвард «Спартака» Юрий Семин оценил победу команды над ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ.

Это был 1-й матч Вадима Романова, одноклассника Константина Генича, во главе «Спартака».

Красно-белые остались на 6-м месте.

Следующий соперник по РПЛ – «Балтика».

«При Романове игроки «Спартака» нормально восприняли острые ситуации. Их ничего не отвлекало от футбола. Они были спокойны и нацелены на достижение результата. Матч с ЦСКА удался игрокам в плане психологии. У команды было правильное отношение к игре», – сказал Сeмин.