Агент Баринова назвал клуб, за который хочет выступать игрок

Дмитрий Баринов хочет и дальше играть за «Локомотив». Об этом сообщил агент полузащитника Вадим Шпинев.

Ранее стало известно, что Баринов не может договориться о новом контракте с «Локо».

Нынешнее соглашение капитана команды истекает в конце сезона.

– Какая ситуация с контрактом Баринова? С новым руководством больше шансов договориться?

– Думаю, что руководство в курсе всего происходящего. Ведутся переговоры, к чему‑то придем. Это будет его решение.

– Дмитрий хочет остаться в «Локомотиве»?

– Он пришел пацаном из «Сатурна», прошел всю молодежку, потом попал в основу. Конечно, [хочет остаться].