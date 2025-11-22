Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Комментарий ЦСКА по ситуации с Алдониным, у которого рак в тяжелой форме

Комментарий ЦСКА по ситуации с Алдониным, у которого рак в тяжелой форме

Вчера, 23:22
1

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал новость об онкологии у Евгения Алдонина.

«Мы поддерживаем Евгения. Конечно, мы не останемся в стороне. Мы были в курсе этой ситуации. Главное – здоровье Жени.

Наша задача, чтобы он победил эту болезнь и в то же время думать о его близких и семье. Они нуждаются во всесторонней поддержке. Каждый человек не должен оставаться в стороне от этой беды», – сказал Бабаев.

  • Алдонин брал с ЦСКА Кубок УЕФА.
  • На счету 45-летнего уроженца Алупки 29 матчей за Россию.
  • Карьеру Алдонин завершил в 2018 году.

Еще по теме:
Президент РПЛ – об Алдонине: «Есть ситуации, когда надо бороться за жизнь»
Булыкин: «Надеюсь, весь футбольный мир поможет Алдонину» 3
Раскрыт точный диагноз Алдонина 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Алдонин Евгений Бабаев Роман
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
_Sasha_
1763847708
Здоровья!
Ответить
