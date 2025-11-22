Комментарий ЦСКА по ситуации с Алдониным, у которого рак в тяжелой форме

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал новость об онкологии у Евгения Алдонина.

«Мы поддерживаем Евгения. Конечно, мы не останемся в стороне. Мы были в курсе этой ситуации. Главное – здоровье Жени.

Наша задача, чтобы он победил эту болезнь и в то же время думать о его близких и семье. Они нуждаются во всесторонней поддержке. Каждый человек не должен оставаться в стороне от этой беды», – сказал Бабаев.