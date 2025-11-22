У экс-звезды ЦСКА и сборной России выявили рак в тяжелой форме – идет сбор денег

Бывшему игроку сборной России, ЦСКА Евгению Алдонину требуется помощь. У него диагностировали серьезное заболевание.
«Поможем все вместе Евгению Алдонину!
Иногда в жизни происходят события, которые требуют полного единства и взаимовыручки – вне зависимости от клубных пристрастий. Сейчас наша помощь очень нужна Евгению Алдонину, бывшему игроку и капитану сборной России.
У него выявлено тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. На плечах Евгения – уход и воспитание двух маленьких детей, и для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь.
Евгений Алдонин принeс российскому футболу огромную пользу не только по ходу карьеры игрока, но и после еe завершения. Он регулярно проводил мастер-классы для юных футболистов, участвовал в проектах, способствующих развитию и популяризации футбола в регионах.
Теперь – наша очередь поддержать его в сложной ситуации.
Сбор средств осуществляет АНО Развития спорта «Красно-синее сообщество» – официальный благотворительный партнeр ЦСКА.
РПЛ призывает всех – клубы, игроков, тренеров, менеджеров, болельщиков – присоединиться к общему сбору и оказать посильную помощь Евгению и его семье.
Давайте вместе сделаем большое дело!» – написала лига.
- Алдонин брал с ЦСКА Кубок УЕФА.
- На счету 45-летнего уроженца Алупки 29 матчей за Россию.
- Карьеру Алдонин завершил в 2018 году.
UPD. По информации телеграм-канала «Первый спорт», у Алдонина диагностирован рак в тяжелой форме.
