  • Главная
  • Новости
У экс-звезды ЦСКА и сборной России выявили рак в тяжелой форме – идет сбор денег

Сегодня, 15:01
7

Бывшему игроку сборной России, ЦСКА Евгению Алдонину требуется помощь. У него диагностировали серьезное заболевание.

«Поможем все вместе Евгению Алдонину!

Иногда в жизни происходят события, которые требуют полного единства и взаимовыручки – вне зависимости от клубных пристрастий. Сейчас наша помощь очень нужна Евгению Алдонину, бывшему игроку и капитану сборной России.

У него выявлено тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. На плечах Евгения – уход и воспитание двух маленьких детей, и для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь.

Евгений Алдонин принeс российскому футболу огромную пользу не только по ходу карьеры игрока, но и после еe завершения. Он регулярно проводил мастер-классы для юных футболистов, участвовал в проектах, способствующих развитию и популяризации футбола в регионах.

Теперь – наша очередь поддержать его в сложной ситуации.

Сбор средств осуществляет АНО Развития спорта «Красно-синее сообщество» – официальный благотворительный партнeр ЦСКА.

РПЛ призывает всех – клубы, игроков, тренеров, менеджеров, болельщиков – присоединиться к общему сбору и оказать посильную помощь Евгению и его семье.

Давайте вместе сделаем большое дело!» – написала лига.

  • Алдонин брал с ЦСКА Кубок УЕФА.
  • На счету 45-летнего уроженца Алупки 29 матчей за Россию.
  • Карьеру Алдонин завершил в 2018 году.

UPD. По информации телеграм-канала «Первый спорт», у Алдонина диагностирован рак в тяжелой форме.

«Божественно прекрасна»: подписчики восхитились красотой дочери Алдонина и Началовой

Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
IVANRUS777
1763813078
Здоровья Евгению и скорейшего выздоровления. Я так понимаю, что тяжёлая болезнь это рак, будь он неладен.
Ответить
vladik12
1763813136
Почти не сомневаюсь, что Леннорович включится и поможет. Деньгами, связями.
Ответить
Галина Бронемясова
1763814625
у него бывшая жена-певица умерла рано. не помню, от чего. но ей предложили ампутировать палец на ноге - и выжила бы. а она в отказ. потом сказали, что всю ступню надо удалить, потому что запущено - она в отказ. а когда уже ногу отрезали, не спрашивая - было поздно. такие дела.
Ответить
plm
1763817014
Какой сбор ? каких денег ? Футболисты имеют миллионную зарплату в Евро. Только и читаешь , за того 40 миллионов Евро , за этого 20 миллионов Евро Губернатор зачуханной футбольной команды из 1-й лиги впал в трясучку узнав что минимальная зарплата игроков 800 тыс . рублей , без премиальных
Ответить
