У экс-звезды ЦСКА и сборной России выявили рак в тяжелой форме – идет сбор денег

Бывшему игроку сборной России, ЦСКА Евгению Алдонину требуется помощь. У него диагностировали серьезное заболевание.

«Поможем все вместе Евгению Алдонину!

Иногда в жизни происходят события, которые требуют полного единства и взаимовыручки – вне зависимости от клубных пристрастий. Сейчас наша помощь очень нужна Евгению Алдонину, бывшему игроку и капитану сборной России.

У него выявлено тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. На плечах Евгения – уход и воспитание двух маленьких детей, и для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь.

Евгений Алдонин принeс российскому футболу огромную пользу не только по ходу карьеры игрока, но и после еe завершения. Он регулярно проводил мастер-классы для юных футболистов, участвовал в проектах, способствующих развитию и популяризации футбола в регионах.

Теперь – наша очередь поддержать его в сложной ситуации.

Сбор средств осуществляет АНО Развития спорта «Красно-синее сообщество» – официальный благотворительный партнeр ЦСКА.

РПЛ призывает всех – клубы, игроков, тренеров, менеджеров, болельщиков – присоединиться к общему сбору и оказать посильную помощь Евгению и его семье.

Давайте вместе сделаем большое дело!» – написала лига.

Алдонин брал с ЦСКА Кубок УЕФА.

На счету 45-летнего уроженца Алупки 29 матчей за Россию.

Карьеру Алдонин завершил в 2018 году.

UPD. По информации телеграм-канала «Первый спорт», у Алдонина диагностирован рак в тяжелой форме.

