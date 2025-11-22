Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Рубина»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался после матча 16-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1).

«Мы выполнили то, что планировали. Сыграли качественно. У нас было достаточно подходов, но не смогли найти последний пас. Во втором тайме так же не дали создать практически ни одного шанса, но большая помарка, которая не дала нам набрать даже одно очко.

Результат на табло, надо принять его таким, какой он есть. Нужно переосмыслить и делать выводы. У меня нет претензий к футболистам, но результата нужно добиваться», – сказал Черчесов.