Мостовой: «Спартак» может выиграть РПЛ даже без тренера»

Бывший спартаковец Александр Мостовой дал комментарий после матча 16-го тура против ЦСКА (1:0).

Это был 1-й матч Вадима Романова во главе «Спартака».

Красно-белые остались на 6-м месте.

Следующий соперник – «Балтика».

«Спартак» – единственный клуб, который может выиграть РПЛ даже без тренера. Там такие игроки собраны, такая поддержка с трибун по всей стране, что тренер отходит на второй или третий план. «Спартак» обязан быть в тройке каждого розыгрыша чемпионата России по умолчанию», – сказал Мостовой.