Зобнин прокомментировал свой статус запасного в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о потере места в стартовом составе.

«Для любого амбициозного футболиста сложно сидеть на замене и выходить на пять-десять минут в конце матча. Все амбициозные футболисты хотят получать игровое время.

В то же время я понимаю, что сейчас в команде высокая конкуренция, за большие деньги куплены качественные игроки. Звезды, как у нас русский народ любит говорить.

Конечно, мне сложно. Но я делаю все возможное на тренировках и стараюсь показывать свой максимум в те минуты, которые мне дают в матчах. А тренеру уже решать, кого выпускать в старте.

Максимально готов помогать команде и на поле, и в раздевалке», – сказал Зобнин.