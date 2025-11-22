Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Зобнин прокомментировал свой статус запасного в «Спартаке»

Зобнин прокомментировал свой статус запасного в «Спартаке»

Сегодня, 14:30

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о потере места в стартовом составе.

«Для любого амбициозного футболиста сложно сидеть на замене и выходить на пять-десять минут в конце матча. Все амбициозные футболисты хотят получать игровое время.

В то же время я понимаю, что сейчас в команде высокая конкуренция, за большие деньги куплены качественные игроки. Звезды, как у нас русский народ любит говорить.

Конечно, мне сложно. Но я делаю все возможное на тренировках и стараюсь показывать свой максимум в те минуты, которые мне дают в матчах. А тренеру уже решать, кого выпускать в старте.

Максимально готов помогать команде и на поле, и в раздевалке», – сказал Зобнин.

  • «Спартак» купил Романа у «Динамо» в 2016-м году за 3 миллиона евро.
  • В 289 матчах за «Спартак» у Зобнина 21 гол, 19 ассистов.
  • Контракт до лета.

Зобнин дал новую информацию о конфликте Соболева и Слишковича в «Спартаке» 2
Зобнин раскрыл значение Промеса для «Спартака» 3
Станкович только раз поговорил с капитаном «Спартака» за 1,5 года в клубе 2
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
