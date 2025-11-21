Тренер «Акрона» Тедеев прокомментировал волевую победу над «Сочи»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев подвел итоги выигранного матча 16-го тура РПЛ против «Сочи».

Команда из Тольятти проигрывала 0:2, но в итоге вырвала победу 3:2.

Все 3 гола «Акрон» забил после выхода Артема Дзюбы на замену на 58-й минуте.

Форвард сделал два ассиста.

– Победили за счет воли, характера и мастерства игроков. И большого‑большого желания. Первый тайм был очень плохим, а второй – великолепным.

– Почему вы проигрывали со счетом 0:2?

– Допустили очень много ошибок. Не хватало движения, мобильности в середине поля. Поэтому мы внесли корректировки, и это нам помогло.

– Раньше делали три замены в перерыве?

– Никогда. И надеюсь, что это больше не повторится. Потому что это неправильно. Нам пришлось делать замены. Я понимал для себя, что в такие великие дни, которые проходят в моей родной республике, в День святого Георгия, я не мог проигрывать. Поэтому я думал только об одном: надо этот матч вырывать. Потому что я понимал, что мы сильнее.

– Не было мысли, что Дзюба вышел поздно?

– Нет. Мы понимали, что он готов именно на это время. У нас впереди еще матчи, надо беречь футболиста.