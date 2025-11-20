Введите ваш ник на сайте
  • Бубнов – о Карпине в «Спартаке»: «Федун обалдел, когда провел аудит по трансферам»

Бубнов – о Карпине в «Спартаке»: «Федун обалдел, когда провел аудит по трансферам»

Сегодня, 15:58
2

Футбольный эксперт Александр Бубнов напомнил о деятельности Валерия Карпина в «Спартаке».

  • Действующий главный тренер сборной России работал в московском клубе с 2008 по 2014 год.
  • Он занимал пост генерального директора, а также дважды тренировал команду.

«Хорошо, хорошо. Карпин в «Спартаке» что делал? Федун когда аудит провeл, он обалдел от трансферов, блин.

Во-первых, столько говна привeз, блин. И на всeм заработал. Чего хватит? Там потом по 20 человек убирали», – рассказал Бубнов.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Карпин Валерий Бубнов Александр Федун Леонид
Литейный 4 (returned)
1763645163
Кал каждый год пачками привозят. Лукойловский мазут выдержит любые прихоти свинарни. Гыгыгы
Ответить
Александр Алаир
1763647262
Говно - это Алекс? За которым Карпин лично ездил? Так-то, ты, Бубнов, подзабыл, что Карпин со Спартаком серебро выигрывал в то время, про которое ты говоришь. Ах да, ты же сидел у телевизора и подсчитывал, сколько раз каждый футболист пнул по мячу или упал. Мерило таланта по Бубновски, блин. А потом Федун за бутылкой портвейна поведал тебе о тайных проказах Валерки... Какие же вы все завистливое ******.
Ответить
  • Читайте нас: 