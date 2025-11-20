Бубнов – о Карпине в «Спартаке»: «Федун обалдел, когда провел аудит по трансферам»

Футбольный эксперт Александр Бубнов напомнил о деятельности Валерия Карпина в «Спартаке».

Действующий главный тренер сборной России работал в московском клубе с 2008 по 2014 год.

Он занимал пост генерального директора, а также дважды тренировал команду.

«Хорошо, хорошо. Карпин в «Спартаке» что делал? Федун когда аудит провeл, он обалдел от трансферов, блин.

Во-первых, столько говна привeз, блин. И на всeм заработал. Чего хватит? Там потом по 20 человек убирали», – рассказал Бубнов.