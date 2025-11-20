«Кого вы берете?»: Черданцев – о решении «Динамо» назначить Карпина

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался по итогам периода Валерия Карпина в «Динамо».

Карпин подал заявление об отставке из «Динамо» 17 ноября.

Он возглавлял московскую команду с лета 2025 года.

Бело-голубых временно возглавил Ролан Гусев.

«Можно вспомнить, о чeм мы говорили перед началом сезона, когда было понятно, что Марцел Личка уходит. Я сказал, что Ролан Гусев, будучи из его тренерского штаба, уже готов к самостоятельной работе. Другой вопрос, рискнeт ли руководство «Динамо» доверить ему команду. Но вместо того, чтобы рискнуть с Гусевым, они ударились в ничего не гарантирующее назначение Карпина. Перед паузой на матчи сборных мы говорили, что уход Карпина никого не удивит, потому что судят по результатам. Но мы не знаем всех обстоятельств этого решения.

Интересно, какие критерии тогда повлияли на выбор руководства «Динамо»? Хотелось бы их выслушать. Как люди рассуждают: Личка был в одном очке от чемпионства, значит, мы его уволим и возьмeм другого тренера, кто сделает результат лучше. Хорошо, но кого вы берeте? Какие аргументы перевесили в пользу Карпина? Мне интересно понять, насколько это был больший или меньший риск, чем оставить Гусева.

Тем более что все коллеги Валерия Георгиевича высказались по этому поводу. Все в один голос говорили, что это был огромный риск – назначать тренера сборной по совместительству. Сидеть на двух стульях и разрываться на две работы – это не «Ростов», это другая история. Тут большее внимание к клубу. Априори понятно, что это тяжело. То есть это тоже риск. Рискнули – не угадали», – сказал Черданцев.