Стала известна позиция «Динамо» по Шварцу и Талалаеву

Руководство «Динамо» не рассматривает кандидатуру Сандро Шварца на пост главного тренера команды.
47-летний немец уже возглавлял бело-голубых в 2020–2022 годах. Сейчас Шварц работает главным тренером «Нью-Йорк Ред Буллз». Его контракт с американским клубом рассчитан до конца 2025 года.
Сообщается, что руководство «Динамо» рассматривает кандидатуру Андрея Талалаева, возглавляющего «Балтику». Однако это маловероятный вариант для бело-голубых.
- 17 ноября «Динамо» объявило об отставке Валерия Карпина с поста главного тренера команды.
- Исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»