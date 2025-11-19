Стала известна позиция «Динамо» по Шварцу и Талалаеву

Руководство «Динамо» не рассматривает кандидатуру Сандро Шварца на пост главного тренера команды.

47-летний немец уже возглавлял бело-голубых в 2020–2022 годах. Сейчас Шварц работает главным тренером «Нью-Йорк Ред Буллз». Его контракт с американским клубом рассчитан до конца 2025 года.

Сообщается, что руководство «Динамо» рассматривает кандидатуру Андрея Талалаева, возглавляющего «Балтику». Однако это маловероятный вариант для бело-голубых.