Черчесов ответил, сколько лет еще будет играть Дзюба

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об игре форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

– Сколько Артем сможет еще играть на высоком уровне?

– Это зависит от него, его физиологии и, естественно, не только от личного подхода к подготовке, но и тренерского штаба. Игроков такого уровня с его антропометрией надо подводить к игре. Не тренировать, а подводить. Уделять больше времени. Он тренируется, чтобы в субботу играть, а не просто тренироваться. Тедеев знает, что делает. Думаю, этот тандем еще долго может проработать.