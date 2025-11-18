Червиченко: «Если через неделю Карпин появится в «Спартаке», я буду сильно хохотать»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об отставке Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

«Мне кажется, Карпину не нужно было уходить из «Динамо». Но не сказать, что я сильно удивлeн. Недавно сказал, что не исключаю: если будет такое постоянное давление на Карпина, он может уйти и послать всe.

Мне кажется, что это импульсивное решение. Ни с кем особо не разговаривал по этому поводу. Вполне возможно, что в клубе зашeл разговор о зимних трансферах и каким-то образом не сошлись во мнении, что они нужны или именно эти нужны.

И нашла коса на камень. Скорее всего, ему и про результаты не самые удачные напомнили. А он уже на этом фоне сказал, что пошeл.

Конечно, есть ещe одна мысль. Если через неделю Карпин в «Спартаке» появится… Я буду очень сильно хохотать», – сказал Червиченко.