Степашин раскрыл подробности ухода Карпина из «Динамо»

Сегодня, 15:27
6

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал уход Валерия Карпина.

«Валерий Георгиевич подал в отставку сам, никакого давления на него со стороны руководства клуба не было. Более того, три дня назад с ним был разговор, договорились о том, что он будет работать и дальше, но он поразмышлял и понял, видимо, после проигранной игры с Чили, что надо сосредоточиться на сборной. Я с ним полностью согласен.

Но поступок чисто мужской. Более того, никаких финансовых компенсаций он не требует. В отличие от некоторых других специалистов, скажем так. Ну а Валерия я знаю давно как блестящего футболиста и сборной России, и «Спартака», и в Испании он поиграл, и со сборной он уже три года работает. Поэтому пожелание только одно – чтобы у него получилось со сборной. Я послал ему маленькую эсэмэску «Валерий, удачи. Бывает всяко». Это я знаю по себе.

Пока ничего не ответил, я думаю, переваривает. Я полагаю, что ему много прислали эсэмэсок и звонков было. Ну, он еще молодой, 56 лет, все впереди. Пускай получится», – сказал Степашин.

  • Карпин возглавлял «Динамо» с лета 2025 года.
  • Команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • Бело-голубых временно возглавил Ролан Гусев.

Источник: «КП Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
TOMSON
1763470337
Они, конечно, не давили. Но 3 дня назад у них был разговор где они объяснили Карпину, как он дальше будет работать)
Ответить
evgevg13
1763475232
"три дня назад с ним был разговор" То есть дали 3 дня, чтобы принять "правильное" решение-уйти самому без отступных.
Ответить
Garrincha58
1763475919
Мне лично опофигум, как там кто решил и как ушёл сам или не сам развели канитель уже третий день
Ответить
Artemka444
1763478574
Бредятина
Ответить
Интерес
1763479265
Два клуба загубил,ско?тина, а после быстро стал мужчиной.
Ответить
