Степашин раскрыл подробности ухода Карпина из «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал уход Валерия Карпина.

«Валерий Георгиевич подал в отставку сам, никакого давления на него со стороны руководства клуба не было. Более того, три дня назад с ним был разговор, договорились о том, что он будет работать и дальше, но он поразмышлял и понял, видимо, после проигранной игры с Чили, что надо сосредоточиться на сборной. Я с ним полностью согласен.

Но поступок чисто мужской. Более того, никаких финансовых компенсаций он не требует. В отличие от некоторых других специалистов, скажем так. Ну а Валерия я знаю давно как блестящего футболиста и сборной России, и «Спартака», и в Испании он поиграл, и со сборной он уже три года работает. Поэтому пожелание только одно – чтобы у него получилось со сборной. Я послал ему маленькую эсэмэску «Валерий, удачи. Бывает всяко». Это я знаю по себе.

Пока ничего не ответил, я думаю, переваривает. Я полагаю, что ему много прислали эсэмэсок и звонков было. Ну, он еще молодой, 56 лет, все впереди. Пускай получится», – сказал Степашин.