Егоров – об уходе Карпина из «Динамо»: «Он всех красивейше размотал»

Блогер Дмитрий Егоров высказался о решении Валерия Карпина покинуть пост главного тренера «Динамо».

«Карпин ушел из «Динамо». Занавес. В «Спартак»? У меня один вопрос: а что теперь делать с Осипенко, Зайнутдиновым, Миранчуком, Глебовым и всеми, кто под Карпина приходил?

Карпин всех красивейше размотал: 1) Совмещал и имел огромные деньги. 2) Привел своих игроков в «Динамо». 3) После ухода точно получит какие-то неустоечные.

Будет чиллить в сборной, а «Динамо» – выбираться из жопы. Норма. Но очень жаль, что Карпин из «Динамо» уходит. Как контент – это навечный кайф», – написал Егоров в своем телеграм-канале.