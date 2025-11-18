Лещенко высказался об уходе Карпина из «Динамо»

Народный артист России и болельщик «Динамо» прокомментировал уход Валерия Карпина из клуба.
«Считаю, что он правильно сделал. Карпин и «Динамо» просто не сработались. Знаете, как бывает, люди поженились, а после поняли, что не подходят друг другу.
Но всe равно уходить из команды за четыре матча до зимнего перерыва неправильно. Плюс его слова про то, что работа в сборной является для него основной, тоже сыграли свою роль», – сказал Лещенко.
- Карпин возглавлял «Динамо» с лета 2025 года.
- Бело-голубые занимают 10-е место в РПЛ после 15 туров.
- Команду временно возглавил Ролан Гусев.
Источник: «Матч ТВ»