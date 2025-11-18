Смородская раскритиковала «Динамо» после отставки Карпина: «Сами все развалили»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об уходе Валерия Карпина из «Динамо».
- Карпин подал заявление в отставку 17 ноября, руководство «Динамо» его приняло.
- Московскую команду временно возглавил Ролан Гусев.
«Кто бы подошел «Динамо» на должность главного тренера? Я не знаю таких людей. Ну, может быть, Черчесов.
Но вообще, наверное, достали они Карпина. В «Динамо» всех тренеров доставали. Мне очень жаль, что так сложилось. Сами всe развалили, а он должен был взмахнуть волшебной палочкой и всe сделать так, как надо. Но так не бывает в футболе. Здесь требуется время. Я на стороне Валерия Георгиевича в этой ситуации», – сказала Смородская.
Источник: «Матч ТВ»