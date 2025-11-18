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  • Смородская раскритиковала «Динамо» после отставки Карпина: «Сами все развалили»

Смородская раскритиковала «Динамо» после отставки Карпина: «Сами все развалили»

18 ноября 2025, 10:30
2

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об уходе Валерия Карпина из «Динамо».

  • Карпин подал заявление в отставку 17 ноября, руководство «Динамо» его приняло.
  • Московскую команду временно возглавил Ролан Гусев.

«Кто бы подошел «Динамо» на должность главного тренера? Я не знаю таких людей. Ну, может быть, Черчесов.

Но вообще, наверное, достали они Карпина. В «Динамо» всех тренеров доставали. Мне очень жаль, что так сложилось. Сами всe развалили, а он должен был взмахнуть волшебной палочкой и всe сделать так, как надо. Но так не бывает в футболе. Здесь требуется время. Я на стороне Валерия Георгиевича в этой ситуации», – сказала Смородская.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Смородская Ольга
Комментарии (2)
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ilich55
1763455479
Верно Ольга сказала. Клуб это система, и поэтому, как любая другая система, она не может сама себя построить. Система может только сама себя развалить. «Мозг, породивший проблему, найти её решение не может»(Эйнштейн).
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neim
1763463080
Какая же тупая эта Смородская. Не первый раз это замечаю, но после того, что она сказала выше, моë терпение лопнуло. Да, должен был взмахнуть. И если хочешь, то именно волшебной палочкой. Как взмахнули в этом сезоне Талалаев, Галактилнов, Челестини. Или хотя бы не сделать хуже чем было, как это сделали Рахимов, Мусаев, Тедеев ...
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