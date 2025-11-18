Карпин покинул «Динамо», «Зенит» хочет форварда «Локомотива», договорной матч «Спартака» и другие новости

Российский тренер вызвался возглавить «Спартак»: «Я уверен в своих силах»

«Зенит» хочет подписать форварда «Локомотива»

Динамовец Бабаев сделал выбор между сборными России и Азербайджана

Мостовой рассказал об участии «Спартака» в договорном матче

Сафонов впервые высказался о голевой ошибке в матче Россия – Перу

«Зенит» летом пытался купить Луиса Суареса

Карпин объявил об уходе из «Динамо», отказавшись от огромной неустойки – известно имя его преемника

ЦСКА согласовал трансфер нападающего

Станкович попрощался с футболистами «Спартака»

«Динамо» рассматривает Игнашевича, Федотова, Галактионова, Шахина, Черчесова и Шварца