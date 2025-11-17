Мостовой рассказал об участии «Спартака» в договорном матче

Экс-спартаковец Александр Мостовой признался, что участвовал в договорном матче в составе московской команды в 1991 году.

– «Спартак» вернулся из турне в Японии, которое было приурочено как бы к визиту Горбачева, такой футбольный разогрев, за три дня до полуфинала, что довольно дико. И все объясняется тем, что там были большие премиальные.

– То время было такое, не как сегодняшнее. Уже через неделю было ясно, что не нужно туда летать. Сегодня это было бы невозможно, если ты готовишься к полуфиналу.

Для нас выезд за границу – это шанс заработать лишние деньги. И команда заработала, и ребята заработали.

– Какие были премиальные?

– Мы провели три игры, за каждую нам какие-то подарки подарили. Была фотография в «Советском спорте», когда мы прилетели в Шереметьево и фотограф снял – вот эти коробки-коробки-коробки стоят, и футболистов не видно.

Знаешь, что самое смешное? Единственный человек, кто или не купил вообще ничего, или купил какую-то маленькую приставку – это был Игорь Шалимов. И он появляется с этими коробками на фотографии.

И написано: «Спартак» вернулся». За ним монумент из коробок Sharp, Panasonic, Sony. Шалимов кипел тогда: «Я единственный почти ничего не купил, а меня…»

– Материальные ценности были выше футбольных?

– На тот момент да. Мы-то не решали. Нам сказали – мы летим. Все обрадовались: «Ого, в Японию летим! Купим там магнитофон или еще что-то». Мы же не думали, что через три дня ножки будут не бегать.

– Как Япония встречала?

– Шикарно. Кстати, там, по-моему, одна игра у нас тоже была договорная. Но нам не сказали, молодым, что нужно было проиграть. Потому что нам тогда два видеомагнитофона подарили.

А я на пятой минуте обыгрываю и бью, мяч – в штангу! Потом еще получаю мяч, прострел делаю. Мне кто-то из старших товарищей говорит: «Саня, ты что делаешь? Нельзя! Не бей. Не бей по воротам».

Я говорю: «Погоди, как не бить?», он отвечает: «Мы не должны выиграть».