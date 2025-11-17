Российский тренер вызвался возглавить «Спартак»: «Я уверен в своих силах»

Бывший тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов готов принять «Спартак».

На прошлой неделе москвичи уволили Деяна Станковича.

Врио главного тренера «Спартака» стал Вадим Романов.

Команда идет в РПЛ 6-й.

«У меня есть желание возглавить «Спартак», я готов. Считаю, что работать в «Спартаке» – это нормальное желание любого российского тренера. Я уверен в своих силах, почему бы и нет? «Спартак» – привилегия. Руководству «Спартака» нужно довериться и дать шанс российским тренерам», – сказал Пятибратов.