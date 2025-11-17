Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Российский тренер вызвался возглавить «Спартак»: «Я уверен в своих силах»

Российский тренер вызвался возглавить «Спартак»: «Я уверен в своих силах»

Сегодня, 11:45
2

Бывший тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов готов принять «Спартак».

  • На прошлой неделе москвичи уволили Деяна Станковича.
  • Врио главного тренера «Спартака» стал Вадим Романов.
  • Команда идет в РПЛ 6-й.

«У меня есть желание возглавить «Спартак», я готов. Считаю, что работать в «Спартаке» – это нормальное желание любого российского тренера. Я уверен в своих силах, почему бы и нет? «Спартак» – привилегия. Руководству «Спартака» нужно довериться и дать шанс российским тренерам», – сказал Пятибратов.

Еще по теме:
Круговой объяснил, чем его удивило увольнение Станковича из «Спартака» 2
Губерниев порекомендовал тренера для «Спартака»: «Он лучший сейчас» 4
Мостовой – о травме ведущего игрока ЦСКА перед дерби со «Спартаком»: «Потеря может стать роковой» 2
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Пятибратов Дмитрий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1763370247
)) Димитрий Пятибрат- Коловрат, с факелом в ж.пе.. Выйди во тарасовскую степь, да положи басурман клятых! Два месяца благодарны будем!)
Ответить
гууд
1763370350
да сиди уже
Ответить
Главные новости
Головин назвал клуб РПЛ, в который точно не перейдет
12:24
Российский тренер вызвался возглавить «Спартак»: «Я уверен в своих силах»
11:45
2
Лидер РПЛ с трудом обыграл свою молодежку
11:12
Извинения Гаттузо после 1:4 Италии от Норвегии
10:59
3
Мнение Газзаева о совмещении Карпина
10:48
2
Круговой объяснил, чем его удивило увольнение Станковича из «Спартака»
10:25
4
Дивеев опасается, что его «пырнут» ножом
10:16
5
Губерниев порекомендовал тренера для «Спартака»: «Он лучший сейчас»
09:58
10
Реакция тренера Армении на 1:9 от Португалии
09:48
8
Известны 32 из 48 участников ЧМ-2026
09:18
1
Все новости
Все новости
«По барабану»: Дивеев – об увольнении Станковича из «Спартака» перед дерби с ЦСКА
12:15
Круговой: «Не считаю, что Россия провела плохой матч против Чили»
12:05
Семин выбрал оптимальный топ-чемпионат для Батракова
11:58
Канчельскис – о совмещении: «Карпин же не супергерой – невозможно жить две жизни параллельно»
11:39
2
«Крылья Советов» сыграли вничью с зарубежным клубом
10:40
2
Круговой объяснил, чем его удивило увольнение Станковича из «Спартака»
10:25
4
Дивеев опасается, что его «пырнут» ножом
10:16
5
Губерниев порекомендовал тренера для «Спартака»: «Он лучший сейчас»
09:58
10
Черчесов: «Для меня совмещение невозможно»
09:52
2
Мостовой – о травме ведущего игрока ЦСКА перед дерби со «Спартаком»: «Потеря может стать роковой»
09:01
2
«Это совсем катастрофа»: Губерниев – о «Динамо» при Карпине
08:53
СпецпроектКто играл вместе с Это'О и Чорлукой? Отвечайте и выигрывайте призы
00:23
7
Клуб РПЛ – самый посещаемый в Восточной Европе в этом сезоне
Вчера, 22:50
3
Игрок «Зенита» – о переходе в клуб Кордобы: «Мы на связи»
Вчера, 22:50
5
«Спартаку» посоветовали назначить Черчесова
Вчера, 22:37
8
Дивеев описал сборную Чили двумя прилагательными
Вчера, 22:35
1
Губерниев отреагировал на слова Карпина: «Это, мягко говоря, перебор»
Вчера, 22:26
9
ИИ дал вердикт, кого назначить новым тренером «Спартака»
Вчера, 22:25
5
Барриос объяснил, почему «Зенит» не стал чемпионом в прошлом сезоне
Вчера, 22:16
1
Юран готов возглавить клуб РПЛ
Вчера, 21:18
13
Булыкин сказал, кто должен возглавить «Спартак»
Вчера, 21:11
4
Барриос назвал сильнейшую версию «Зенита»: «Сметали всех на своем пути»
Вчера, 20:54
13
Литвинов рассказал о прощании со Станковичем в «Спартаке»
Вчера, 20:40
4
11-летняя футболистка «Рубина» сломала ногу после наказания от тренера
Вчера, 20:14
«Ситуация двигается»: Кержаков – о возвращении рекорда по голам за сборную России
Вчера, 19:34
6
Барриос рассказал о конфликте с Соболевым
Вчера, 18:38
5
Кругового удивила отставка Станковича в «Спартаке»: «Впервые вижу такое»
Вчера, 18:27
3
Рианчо: «Сборная России ни за что не обыграет страну из топ-10»
Вчера, 18:12
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 