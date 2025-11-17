Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Карпин отказался от огромной неустойки при увольнении из «Динамо»

Карпин отказался от огромной неустойки при увольнении из «Динамо»

Сегодня, 21:09
20

Появились финансовые подробности ухода Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

56-летний специалист мог рассчитывать на неустойку в размере половины его зарплаты по контракту, рассчитанному до июня 2028 года.

Это около 3,1 миллиона евро или 294,5 млн рублей. Карпин отказался от компенсации, забрав только деньги, заработанные за фактический период работы в клубе.

  • «Динамо» назначило тренера в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
  • Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.

Аршавин двумя словами описал решение Карпина покинуть «Динамо» 2
«Динамо» объявило имя нового тренера 3
Стало известно, рассматривает ли «Спартак» назначение Карпина 2
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1763406236
Не надо из Валеры героя делать . Всем понятно , что если бы он взял неустойку , то какими идиотами выглядели бы футбольные чиновники , допустившие это совмещение . И Карпина отлучили бы от футбола навсегда в России во всех его видах .
Ответить
CSKA57
1763406489
Мужик!
Ответить
Юбиляр
1763406638
А вам слабо !? Гыгыгы...
Ответить
Damir07
1763407484
Конечно отказался Ему ещё работать в этой стране зачем ему такая история что нагнул динамо
Ответить
DeStar
1763407929
ну поступок точно не плохой, как человек может он и норм, а как тренер.. нет(
Ответить
FCSpartakM
1763408090
Не понял, какая неустойка? он же сам уходит. Что за бред. Человек по собственному уходит, а не увольняют
Ответить
Povedkin
1763408152
Прикольно...При Карпине сборная провела 23 беспроигрышных матча. И все такие довольные были.А тут один проигрыш и zомбиватные Карпина в грязь втоптали. Не верьте zомбиватным, они не знают что такое благодарность. Пушкин об этом сказал еще ---"Поэт! не дорожи любовию народной. Восторженных похвал пройдет минутный шум; Услышишь суд глупца и смех толпы холодной" Знал он что те, которые тобой сейчас восторгаются, при малейшей ошибке так же восторженно будут топтать тебя.
Ответить
mutabor0992
1763408616
Ну сейчас разрыдаюсь.Просто Лыцарь!!!
Ответить
MaxRnD
1763409050
Валера - мужик, а весь позорный крысятник, поливавший его здесь помоями, в адских корчах и с зелёной желчью на говнину теперь исходит )). Бомба конечно ещё тот серпентарий полуграмотных недоэкспертов. Богатейший материал для защиты диссертации по психиатрии.
Ответить
Cleaner
1763409786
Решил отказаться от неустойки чтобы сохранить хоть какой то имидж успешного тренера. Иначе бы просто дали пинка и с позором выгнали из команды. Да и ссорится с динамовскими генералами себе дороже выйдет...
Ответить
  • Читайте нас: 