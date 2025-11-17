Карпин отказался от огромной неустойки при увольнении из «Динамо»

Появились финансовые подробности ухода Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

56-летний специалист мог рассчитывать на неустойку в размере половины его зарплаты по контракту, рассчитанному до июня 2028 года.

Это около 3,1 миллиона евро или 294,5 млн рублей. Карпин отказался от компенсации, забрав только деньги, заработанные за фактический период работы в клубе.