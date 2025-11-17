В РФС отреагировали на уход Карпина из «Динамо»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об увольнении Валерия Карпина из «Динамо».

«Уверен, что его полный фокус на национальной сборной – правильное решение Валерия Георгиевича. У национальной сборной впереди новый календарь игр, новые задачи. Наша команда обновляется, в ней появляется все больше молодых игроков.

Не стоит забывать также, что глобально в зоне ответственности главного тренера первой команды находится весь институт национальных сборных, молодые футболисты, которые постучатся в дверь главной команды через два-три года, постоянная подготовка резерва.

Поэтому такая работа требует не только много времени, но и полной вовлеченности», – заявил Митрофанов.