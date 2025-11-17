Введите ваш ник на сайте
В РФС отреагировали на уход Карпина из «Динамо»

Сегодня, 19:48
5

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об увольнении Валерия Карпина из «Динамо».

«Уверен, что его полный фокус на национальной сборной – правильное решение Валерия Георгиевича. У национальной сборной впереди новый календарь игр, новые задачи. Наша команда обновляется, в ней появляется все больше молодых игроков.

Не стоит забывать также, что глобально в зоне ответственности главного тренера первой команды находится весь институт национальных сборных, молодые футболисты, которые постучатся в дверь главной команды через два-три года, постоянная подготовка резерва.

Поэтому такая работа требует не только много времени, но и полной вовлеченности», – заявил Митрофанов.

  • «Динамо» назначило тренера в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
  • Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
  • Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий Митрофанов Максим
Plyash
1763399846
Российский футбол даже цирком стыдно назвать . Какая-то помойка , Митрофановская свалка ... Начиная с Чемпионата страны , заканчивая идиотским Кубком с совершенно дурацкой системой .
subbotaspartak
1763400659
Плевали в Карпина, плевали и доплевали - смыло...
Интерес
1763402256
КАковы РФС и РПЛ, таков и футбол, а сборная полностью вами, бездарями из Газпрома, патронируется.
  • Читайте нас: 