Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев: «Карпин – актер, играющий роль тренера, он не разбирается в футболе»

Пономарев: «Карпин – актер, играющий роль тренера, он не разбирается в футболе»

Сегодня, 12:41
3

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев подвел итоги товарищеской встречи между сборными России и Чили.

  • Россияне уступили дома со счетом 0:2.
  • Это их 1-е поражение с ноября 2021 года – прервалась 23-матчевая беспроигрышная серия.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«То, что наши показали – это за гранью. Вообще непонятно, что во что они играли. Или они не хотят, или не умеют, или не могут. Черт его знает, трудно сказать. Может быть, все вместе.

Карпин не понимает в футболе ничего абсолютно, он в игроках не разбирается. Это даже невооруженным глазом видно, что он не разбирается. Он играет роль тренера, а не тренирует. Как по Шекспиру – весь мир театр, и люди в нем – актеры. Вот есть актеры, и он играет роль тренера. И никто ему ничего не может сказать. Я ему могу сказать, что он не понимает ничего в футболе. Абсолютно.

Так бывает – классный игрок не всегда может быть тренером и наоборот. Посредственный игрок все понимает и во всем разбирается. Примеров таких привести можно целое множество», – сказал бывший игрок сборной СССР.

Еще по теме:
Канчельскис – о совмещении: «Карпин же не супергерой – невозможно жить две жизни параллельно» 2
Мнение Газзаева о совмещении Карпина 2
«Это совсем катастрофа»: Губерниев – о «Динамо» при Карпине
Источник: «Газета.Ru»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий Пономарев Владимир
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1763372828
Вообще непонятно, что во что они играли. Они не хотят, и не умеют, и не могут.
Ответить
RUSARM
1763373860
Прав дед,пудель актер физрук,дайте ему поработать дальше в динамо,он их в пердив вернет!!!
Ответить
sochi-2013
1763375777
мячепинальщик. Игроков отбирает по принципу, кто дальше и выше мяч пнет( именно это слово). Схемы игры своей, соперника, совместимость игроков,.... не такого не слышал.
Ответить
Главные новости
«Зенит» летом пытался купить Луиса Суареса
15:30
Энрике определил идеального кандидата для усиления атаки «ПСЖ»
15:15
Реакция Пономарева на попытку лишить Дзюбу рекорда по голам за сборную России
14:48
1
Барриос до перехода в «Зенит» знал только одного россиянина
14:38
4
Тренер Нигерии объяснил колдовством невыход на ЧМ-2026: «Он совершал ритуал вуду»
14:28
Гвардиола ответил на предложение стать президентом «Барселоны»
13:59
1
Сперцян и Тикнизян заинтересовали три европейских клуба
13:47
4
«Зенит» хочет подписать форварда «Локомотива»
13:33
3
Представитель Ракова прокомментировал информацию о скором трансфере Вадима в «Спартак»
13:23
«Не видел смысла переходить»: стало известно о предложении Головину из АПЛ
13:07
2
Все новости
Все новости
Кононов двумя словами описал игру сборной России при Карпине
15:00
Егоров – об ухудшении результатов «Зенита» при Соболеве: «Такой вот засланный соболек»
14:14
Дивеев заявил, что сборная России прогрессирует при Карпине
13:59
5
Сперцян и Тикнизян заинтересовали три европейских клуба
13:47
3
«Зенит» хочет подписать форварда «Локомотива»
13:33
3
Представитель Ракова прокомментировал информацию о скором трансфере Вадима в «Спартак»
13:23
Мостовой оценил возможное назначение Талалаева в «Спартак»
13:16
1
Прудников оценил вариант с назначением Семина в «Спартак»
12:54
2
Пономарев: «Карпин – актер, играющий роль тренера, он не разбирается в футболе»
12:41
3
Головин назвал клуб РПЛ, в который точно не перейдет
12:24
5
«По барабану»: Дивеев – об увольнении Станковича из «Спартака» перед дерби с ЦСКА
12:15
2
Круговой: «Не считаю, что Россия провела плохой матч против Чили»
12:05
2
Семин выбрал оптимальный топ-чемпионат для Батракова
11:58
Российский тренер вызвался возглавить «Спартак»: «Я уверен в своих силах»
11:45
7
Канчельскис – о совмещении: «Карпин же не супергерой – невозможно жить две жизни параллельно»
11:39
2
Лидер РПЛ с трудом обыграл свою молодежку
11:12
2
Мнение Газзаева о совмещении Карпина
10:48
3
«Крылья Советов» сыграли вничью с зарубежным клубом
10:40
2
Круговой объяснил, чем его удивило увольнение Станковича из «Спартака»
10:25
5
Дивеев опасается, что его «пырнут» ножом
10:16
10
Губерниев порекомендовал тренера для «Спартака»: «Он лучший сейчас»
09:58
12
Черчесов: «Для меня совмещение невозможно»
09:52
2
Мостовой – о травме ведущего игрока ЦСКА перед дерби со «Спартаком»: «Потеря может стать роковой»
09:01
2
«Это совсем катастрофа»: Губерниев – о «Динамо» при Карпине
08:53
СпецпроектКто играл вместе с Это'О и Чорлукой? Отвечайте и выигрывайте призы
00:23
7
Клуб РПЛ – самый посещаемый в Восточной Европе в этом сезоне
Вчера, 22:50
3
Игрок «Зенита» – о переходе в клуб Кордобы: «Мы на связи»
Вчера, 22:50
5
«Спартаку» посоветовали назначить Черчесова
Вчера, 22:37
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 