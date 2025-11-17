Пономарев: «Карпин – актер, играющий роль тренера, он не разбирается в футболе»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев подвел итоги товарищеской встречи между сборными России и Чили.

Россияне уступили дома со счетом 0:2.

Это их 1-е поражение с ноября 2021 года – прервалась 23-матчевая беспроигрышная серия.

«То, что наши показали – это за гранью. Вообще непонятно, что во что они играли. Или они не хотят, или не умеют, или не могут. Черт его знает, трудно сказать. Может быть, все вместе.

Карпин не понимает в футболе ничего абсолютно, он в игроках не разбирается. Это даже невооруженным глазом видно, что он не разбирается. Он играет роль тренера, а не тренирует. Как по Шекспиру – весь мир театр, и люди в нем – актеры. Вот есть актеры, и он играет роль тренера. И никто ему ничего не может сказать. Я ему могу сказать, что он не понимает ничего в футболе. Абсолютно.

Так бывает – классный игрок не всегда может быть тренером и наоборот. Посредственный игрок все понимает и во всем разбирается. Примеров таких привести можно целое множество», – сказал бывший игрок сборной СССР.